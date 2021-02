KORONAVÍRUS Strašidelná štatistika pre Slovensko: V počte úmrtí sme už druhí najhorší na svete!

BRATISLAVA - Takéto čísla sme si ešte pred niekoľkými mesiacmi nepredstavovali, no dnes je to krutou realitou. Slovensko sa totiž podľa všetkého nachádza na veľmi nelichotivej druhej priečke v počte úmrtí na koronavírus. Ukazujú to najnovšie dáta.