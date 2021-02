Drsný útok šéfky progresívcov: Bihariová sa obula do Matoviča! Toto už nie je smiešne

Bihariová komentovala vyjadrenia vlády o epidemiologickej situácii z minulého týždňa z minulého týždňa. Názvom príspevku "Neotravujte s právnym štátom, tu sme pri odstraňovaní mafie" pritom parafrázovala výrok šéfa Smeru Roberta Fica o žatve.

Bihariová sa obula do Matoviča

"Uprostred tohto týždňa sme sa dozvedeli, že epidemiologická situácia na Slovensku je naďalej mimoriadne zlá, britská mutácia vírusu už stihla zamoriť viaceré kraje. Spolu s tým sme sa dozvedeli, že situácia vlastne nie je až tak zlá, pretože umožňuje od pondelka návrat časti detí do škôl," napísala na sociálnej sieti.

Zároveň ľuďom na tej istej tlačovke pripomenuli, že situácia je predsa len zlá, preto sa sprísnia niektoré opatrenia. "Na konci týždňa síce stále nikto nevedel, či idú deti od pondelka do školy, za to však prišla informácia, na ktorú sme najviac netrpezlivo čakali: vláda umožní dlho očakávaný predaj sadeníc," komentuje Bihariová. Vláda nakoniec umožnila íst do školy deťom materských škôl, prvému stupňu ZŠ a končiacim ročníkom. Väčšina však nástup do škôl odložila.

To vôbec nie je smiešne

V piatok Matovič skonštatoval, že by žiadne školy neotváral. "Napísal, že nevie, ako sa k tomu nakoniec postaví vláda, ale drží jej palce, aby vyrokovala dobré rozhodnutie. Nie, toto naozaj nepovedal bezmocný úradník na úrade vlády, ktorému nič iné neostáva, len držať vláde palce. Toto povedal jej predseda. Lenže ono to v skutočnosti nie je vôbec smiešne," uviedla šéfka PS.

Dezorientovaná štátna moc

Takýto stav "právneho a inštitucionálneho chaosu" sme podľa nej nezažili od čias Samovej ríše. "Keby štát mohol, tak by sa chcel odtrhnúť a vyhlásiť autonómiu od dezorientovanej štátnej moci. A ono sa to tak trochu aj začalo diať: na konci týždňa časť samospráv, škôl, ale aj koaliční partneri vypovedali poslušnosť. Minister práce sa dokonca ohradil slovami, že “oni” z nich viac bláznov robiť nebudú. Neviem, čo je väčší znak dezorientovanosti štátnej moci, než keď sa člen vlády sťažuje na nejakých “oni”, ktorých je on sám súčasťou," myslí si Bihariová.

Podľa Bihariovej to nie je o nezvládnutom boji s epidémiou a ani o to, že nám vadia obmedzenia. "To, čo má hnevá, je to, ako sa devalvuje autorita štátnej moci a zopsúva právny štát. Až tak, že nás to posúva od dve litosferické dosky mimo civilizačnú úroveň, ktorú sme už raz dosiahli," konštatuje.

Formálne pramene nahradili statusy premiéra

"Formálne pramene práva nahradili statusy premiéra. Zbierku zákonov či vestník už tiež nepotrebujeme, záväznosť normy vzniká dňom jej publikovania na tlačovke. Polroka štát nariaďuje občanom povinnosť zdržať sa v obydlí. Až po pol roku zistí, že takto mu to ale ústavný zákon neumožňuje a musí ho prepísať," pokračuje Bihariová.

"Ústavný zákon dodnes nedovoľuje štátu ani to, aby pre ochranu verejného zdravia vykonal zásah do telesnej integrity a vynucoval odber biologického materiálu. Štát v stave právnej dezorientovanosti túto právomoc zveruje v obyčajnom zákone hygienikovi, hoci ústava hovorí, že obmedziť ľudské práva v núdzovom stave možno len ústavným zákonom," dodala a skritizovala aj voľbu špeciálneho prokurátora, ktorým sa stal Daniel Lipšic.

Kritika je dôležitá

Ecxesy Igora Matoviča stále podľa Bihariovej požívajú vysoký stupeň tolerancie. "Čo nie je len problém nerovných metrov, ale problém normalizovania politickej arogancie a svojvôle moci. To, čo sa malo odstraňovať a naprávať, sa naopak stáva normálom. “Lebo tu sa vedie boj s mafiou”. Ale to sa takto nerobí, boju s mafiou predsa nemôže padnúť za obeť sám právny štát," komentujej politička.

"Kritická reflexia je potrebná aj preto, aby sme nabudúce vedeli, že keď politik začne spomínať ankety, všeľudové hlasovanie, detektori lži, 100 otázkové referendá, je to znak toho, že si mýlil riadenie štátu s reality show. A že vtedy treba byť na pozore, lebo následky tohto omylu si odpykáme my všetci," dodala.