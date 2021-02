KORONAVÍRUS Zjednotenie jarných prázdnin: Ministerstvo školstva je to zatiaľ vidí TAKTO

BRATISLAVA - Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR o zjednotení termínu jarných prázdnin pre celé Slovensko neuvažuje. Uviedol to odbor komunikácie rezortu školstva v reakcii na Úniu miest Slovenska (ÚMS), ktorá požiadala ministra školstva Branislava Gröhlinga (SaS), aby vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu zjednotil termín jarných školských prázdnin, a to pre všetky kraje.

Rezort školstva svoj krok odôvodňuje aj tým, že otvorenie škôl sa v niektorých krajoch odložilo. "Zostávame pri harmonograme a termínoch jarných prázdnin podľa krajov, aby sme zabránili presunom z okresu do okresu a zachovali obmedzenie pohybu," uviedol odbor komunikácie ministerstva školstva.

Jarné prázdniny absolvujú ako prví žiaci Banskobystrického, Žilinského a Trenčianskeho kraja v termíne od 15. do 19. februára. Nasledovať bude voľno pre deti z Košického a Prešovského kraja od 22. do 26. februára. Ako poslední si užijú voľno počas jarných prázdnin žiaci z Bratislavského, Nitrianskeho a Trnavského kraja, a to v termíne od 1. do 5. marca.

Zdroj: Topky - Ján Zemiar

Minister školstva už avizoval, že počas týždňového voľna v jednotlivých krajoch by sa mali realizovať dobrovoľné jarné školy podobne, ako to bolo v lete. Cieľom bude podľa šéfa rezortu školstva prejsť si so žiakmi potrebné učivo a doplniť vzdelanie v tých oblastiach a predmetoch, v ktorých majú nedostatky.

ÚMS žiada ministra školstva, aby vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu zjednotil termín jarných školských prázdnin pre všetky kraje. Navrhuje spoločný termín od pondelka 15. februára. "Rozdelenie prázdnin v aktuálnej epidemiologickej situácii nepovažujeme za rozumné ani za logické," informovala hovorkyňa ÚMS Daniela Piršelová.

Desiatky žiadostí o pomoc

Na linkách pre rodičov, ktoré Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie (VÚDPaP) zriadil od polovice januára, prijali viac ako 70 žiadostí o pomoc. Veľká časť rodičov sa obracia na odborníkov v súvislosti so strachom zo závislosti svojich detí od počítača. Aktuálne sú ich obavy spojené so sociálnou izoláciou a prejavmi apatie až depresie u detí. Uviedla to psychologička z VÚDPaP Bronislava Kundrátová.

Niektoré deti podľa psychologičky nevyšli z domu mesiace, chýbajú im kamaráti a rodičia im nedokážu nahradiť rovesnícke kontakty. "Obracajú sa na nás aj rodičia, ktorí sú na výchovu a teraz aj vzdelávanie svojich detí sami. Odmietajú nahrádzať pedagóga, keď nefunguje online vzdelávanie (učitelia len zadajú úlohy na týždeň), alebo s rodičmi konzultujeme, ako riešiť disciplinárne prehrešky detí v súvislosti s dištančným vzdelávaním (napríklad nahrávanie videí pedagógov, neochota a odmietanie zapnúť si video počas vzdelávania, odmietanie vypracovať domáce úlohy a podobne)," poznamenala Kundrátová.

Zdroj: Getty Images

Psychologička z VÚDPaP Alena Kopányiová uviedla, že rodičia na Slovensku majú k dispozícii odborníkov v centrách pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v každom okresnom meste, s ktorými sa môžu spojiť aj dištančne. Ako zvládať rôzne náročné situácie, si rodičia môžu vypočuť aj v podcastoch VÚDPaP Nahlas o deťoch.

Aj riaditeľka VÚDPaP Janette Motlová uviedla, že alarmujúci je tiež nárast psychických ťažkostí u mladších detí. Mnohé deti uviazli v dôsledku obmedzení v nefungujúcich rodinách. Nezriedka sú svedkami situácií domáceho násilia, ktoré je pre ne traumatizujúce. "Deťom chýbajú sociálne vzťahy. Následky dištančnej formy vzdelávania budeme ešte dlho pociťovať a nevieme, kedy sa s nimi vyrovnáme," spresnila Motlová.

Zároveň pripomína, že online vyučovanie nedokáže plnohodnotne nahradiť vzájomnú interakciu v triede. "Žiaci počas dištančného vzdelávania strácajú pracovné návyky, prerušil sa im režim dňa. Vo VÚDPaP pracujeme s informáciami od rodičov, že mnoho detí sa vzdeláva v posteli a v pyžame. V online priestore trávia niektoré deti aj 16 hodín denne," podotkla.

V pracovných dňoch od pondelka do piatka je vo VÚDPaP od 9.30 h do 16.00 h bezplatne k dispozícii psychológ na čísle 0910 234 860. Konzultovať problémy so špeciálnym pedagógom môžu rodičia v utorok a stredu na čísle 0910 361 252.