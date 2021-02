KORONAVÍRUS Od pondelka začína platiť COVID automat: Tieto opatrenia sa menia

Núdzový stav sa predlžuje

Núdzový stav sa na Slovensku od pondelka 8. februára predĺži o ďalších štyridsať dní. Vláda o tom rozhodla na dnešnom on-line rokovaní. Vyplýva to zo zverejneného uznesenia kabinetu.

Negatívny test na COVID-19 bude potrebný až od 10. februára

Potvrdenie o negatívnom teste na ochorenie COVID-19 sa na Slovensku nebude vyžadovať od pondelka (8. 2.), ale od stredy (10. 2.). Celé Slovensko je v čiernej fáze COVID automatu, ak však nejaký región bude v lepšej fáze, periodicita testovania nemusí byť každých sedem dní, ale každých 14 či 21 dní. Na tlačovej konferencii to povedal minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽANO).

Školy v čiernych okresoch nebudú otvorené

V okresoch, ktoré sú v čiernej fáze, sa školy neotvoria. Regionálne úrady verejného zdravotníctva v takýchto okresoch zakážu výučbu na školách. Na piatkovej tlačovej konferencii to povedal minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽANO).

Prvými dávkami vakcíny od AstraZeneca sa budú očkovať učitelia

Prvými dávkami vakcíny od AstraZeneca, ktoré prídu budúci týždeň na Slovensko, sa budú očkovať učitelia. Pôjde najmä o tých, ktorí vyučujú prezenčne. Po piatkovom online rokovaní vlády o tom informoval minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽANO).

Do prírody bez testu

Potvrdenie o negatívnom teste na ochorenie COVID-19 už ľudia nebudú potrebovať na cestu do prírody v rámci okresu. Povolené budú cesty do prírody aj do iných okresov, avšak tu sa už budú musieť vedieť ľudia preukázať testom s negatívnym výsledkom. Na piatkovej tlačovej konferencii to uviedol minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽANO).