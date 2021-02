Veľký PREHĽAD VAKCÍN proti covidu-19: Týmito sa na Slovensku už očkuje, ďalšími sa bude

BRATISLAVA - Prinášame prehľad vakcín proti ochoreniu COVID-19, ktorými sa už na Slovensku očkuje alebo by sa nimi mohlo očkovať v budúcnosti. Každá z nich má svoje špecifiká, na základe ktorých sa v tele po jej aplikovaní vytvára imunita.

AstraZeneca

Vakcínu vyvinula britská firma AstraZeneca v spolupráci s Oxfordskou univerzitou. Podľa nedávnej štúdie je vakcína tri mesiace po aplikácii výhradne prvej dávky účinná na 76 percent. Ide o takzvanú rekombinantnú očkovaciu látku; je vyrobená na základe vírusu, ktorý spôsobuje prechladnutie u šimpanzov. Podáva sa v dvoch dávkach, medzi aplikáciami by mal byť rozostup 28 dní. Skladuje sa pri teplotách dva až osem stupňov Celzia a v týchto podmienkach má ročnú trvanlivosť. Ako prvá krajina na svete schválila vakcínu na núdzové použitie Veľká Británia, ktorá ňou tiež začala 4. januára ako prvá očkovať. Európska komisia po odporúčaní Európskej agentúry pre lieky (EMA) schválila podmienečnú registráciu vakcíny 29. januára. Svoj záver doplnila dodatkom, že preparát zatiaľ nebol testovaný na dostatočnom množstve ľudí nad 55 rokov. Niektoré štáty EÚ tak začali upravovať svoje očkovacie plány. U nás sa budú prvými dávkami vakcín od AstraZeneca, ktoré majú prísť na Slovensko budúci týždeň, očkovať prioritne učitelia. Pôjde najmä o tých, ktorí vyučujú prezenčne.

CureVac

Očkovacia látka nemeckej spoločnosti CureVac - vakcína typu mRNA - obsahuje genetickú informáciu vírusu. Túto metódu prirovnávajú k návodu, podľa ktorého si telo dokáže vytvoriť vlastné protilátky a považuje sa za najúčinnejší. Odhaduje sa, že by mala mať podobnú účinnosť ako vakcíny firiem Moderna a Pfizer/BioNTech, ktoré fungujú na rovnakej báze. Podáva sa v dvoch dávkach s rozostupom 28 dní. Skladuje sa pri teplote -60 stupňov Celzia a jej expirácia je dva roky. EMA by mohla látku registrovať v apríli. Na vakcíne so spoločnosťou CureVac spolupracuje nemecký farmaceutický gigant Bayer.

Johnson & Johnson

Očkovacia látka spoločnosti Janssen Pharmaceutica, čo je farmaceutická divízia americkej firmy Johnson & Johnson, je vektorovou vakcínou, ktorá používa iný oslabený nepatogénny vírus na vyvolanie imunitnej reakcie. Podáva sa v jednej dávke, skladuje sa pri teplotách dva až osem stupňov Celzia, jej expirácia je polroka. Testovanie bolo vlani v októbri kvôli neočakávaným zdravotným komplikáciám jedného z účastníkov štúdie pozastavené, v novembri sa obnovilo. V podrobnom prehľade výsledkov tretej fázy výskumu sa uvádza, že priemerná účinnosť vakcíny je 66 percent, v prípadoch ťažkého priebehu choroby až 85 percent. Pred týždňom spoločnosť oznámila, že jej preparát má v USA účinnosť 72 percent, ale v Juhoafrickej republike, kde sa vyskytol miestny vysoko nákazlivý variant koronavírusu, iba 57 percent. V piatok spoločnosť požiadala o schválenie svojej vakcíny na mimoriadne použitie americký Úrad pre kontrolu potravín a liečiv (FDA). Firma žiadosť v najbližších týždňoch podá aj v Európe.

Moderna

Vakcína americkej firmy Moderna je očkovacou látkou typu mRNA. Podľa výrobcu by mala mať účinnosť približne 95 percent. Podáva sa v dvoch dávkach s rozostupom 28 dní, skladuje sa pri teplotách -25 až -15 stupňov Celzia a za týchto podmienok má trvanlivosť polroka. 6. januára bola podmienečne schválená pre použitie v EÚ, ktorá s firmou uzavrela kontrakt na 160 miliónov dávok.

Pfizer/BioNTech

Vakcína vyvinutá v spolupráci americkej spoločnosti Pfizer a nemeckej firmy BioNTech je očkovacou látkou typu mRNA. Podľa údajov výrobcu má účinnosť asi 95 percent. Podáva sa v dvoch dávkach s rozostupom 21 dní, skladuje sa pri teplotách -70 stupňov Celzia s trvanlivosťou polroka. Ako prvá krajina na svete túto látku na očkovanie 2. decembra schválila Veľká Británia, pričom s vakcináciou začala 8. decembra. EMA vakcínu odporučila na podmienečnú registráciu na trhu EÚ 21. decembra, EK ju schválila. S očkovaním sa v únii začalo 27. decembra. EK zatiaľ zabezpečila pre členské štáty vyše 300 miliónov dávok. Minulý mesiac firma oznámila, že dočasne obmedzí dodávky svojej vakcíny do Európy, zatiaľ čo bude pracovať na zvýšení výrobnej kapacity.