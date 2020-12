Rok 2020 v znamení zatýkania: Vplyvní ľudia vo väzbe! Pozrite sa, kto všetko strávil sviatky za mrežami

Nielen pandémiu koronavírusu, ale aj veľké ryby v putách! Aj to nám priniesol rok 2020. Národná kriminálna agentúra mala plné ruky práce a vo väzbe skončili ľudia, ktorí boli na prvý pohľad nedotknuteľní. Medzi prvými zadržanými bola bývalá štátna tajomníčka a exsudkyňa Monika Jankovská.

Monika Jankovská Zdroj: Ján Zemiar

Monika Jankovská je obvinená v kauze Búrka a v niekoľkých ďalších, v iných vystupuje ako svedok. Jankovská zo začiatku svoju vinu popierala, neskôr držala niekoľkotýždňovú hladovku až skončila v rukách zdravotníkov. Bývalá štátna tajomníčka sa po niekoľkých mesiacoch väzby rozhodla prehovoriť a teraz spolupracuje s políciou. Aj vďaka jej výpovedi skončilo v putákch či s obvinením na krku niekoľko vplyvných ľudí. Spolu s Jankovskou zadržali aj niekoľko ďalších sudcov či advokátov.

Zoroslav Kollár Zdroj: Jan Zemiar

V rámci akcie Víchrica skončil v putách aj podnikateľ a právnik Zoroslav Kollár. Obvinenie Zoroslava Kollára súvisí s kauzou ECO-INVEST, v ktorej sa vyskytuje aj Marian Kočner. Podľa sudcu Vladimíra Sklenku, ktorý o Zoroslavovi Kollárovi vypovedal, sa oligarcha okrem iného snažil ovplyvňovať súdy aj v kauze akcií ružomberskej fabriky Mondi SCP, kde súdy rozhodovali o odobratí časti jej akcií majiteľovi papierní, podnikateľovi Milanovi Fiľovi. Podľa Sklenkovej výpovede sa mal Kollár snažiť ovplyvniť aj tieto súdy práve v neprospech Fiľa. Aj v rámci akcie Víchrica zadržali viacero sudcov či sudkýň.

Dušan Kováčik Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Národná kriminálna agentúra zadrźala aj bývalého špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika. Aj on je momentálne vo väzbe. Jeho obvinenia sa týkajú toho, že mal zo svojho postup mariť vyšetrovania. Kováčika zadržala NAKA 22. októbra pred budovou policajného prezídia, kam šiel na stretnutie. Vyšetrovateľ NAKA ho obvinil z viacerých trestných činov a 25. októbra ho sudkyňa pre prípravné konanie Špecializovaného trestného súdu v Pezinku vzala do väzby.

Prvá námestníčka generálneho prokurátora Kováčiková mu hneď 22. októbra dočasne pozastavila činnosť. Zároveň vyslovila názor, že je nežiaduce, aby obvinený zastával funkciu špeciálneho prokurátora. Na vzdanie sa funkcie ho vyzvala aj Etická komisia prokuratúry, Rada prokurátorov a zároveň aj 20 z 29 prokurátorov ÚŠP.

Norbert Bödör Zdroj: Topky/Ján Zemiar

V lete Slovensko obletela správa, že do väzby putuje aj nitriansky podnikateľ Norbert Bödör. Podľa vyšetrovateľov to mal byť práve on, ktorý bol na čele organizovanej zločineckej skupiny, ktorej členmi boli vysokopostavení funkcionári.

Nitrianskeho podnikateľa Norberta Bödöra zadržala Národná kriminálna agentúra (NAKA) v piatok (3. 7.) večer v rámci akcie Dobytkár, v ktorej sú vyšetrované úplatky v Pôdohospodárskej platobnej agentúre (PPA) za zatiaľ viac ako 10 miliónov eur. Podnikateľa najskôr Špecializovaný trestný súd prepustil, no Najvyšší súd ho vzal do väzby. Neskôr mu pribudli ďalšie obvinenia.

Tibor Gašpar Zdroj: Vlado Anjel

Vianoce vo väzbe strávi aj bývalý policajný prezident Tibor Gašpar. Toho zadržali v rámci akcie Očistec spolu s ďalšími policajtmi. Sudca Rastislav Stieranka, ktorý rozhodoval o väzbe pre bývalý policajných funkcionárov v Uznesení o vzatí do väzby, ktoré majú Topky k dispozícii, popísal, že v roku 2012, keď Tibor Gašpar zriadil Národnú kriminálnu agentúru, vzniklo aj tzv. Bödörovo komando.

Práve nitrianskemu podnikateľovi Norbertovi Bödörovi, ktorý je v súčasnosti tiež vo väzbe, vyšetrovatelia pripisujú organizovanie skupiny, do ktorej patrili policajní funkcionári. Podľa Stieranku Gašpar o svojom zadržaní vedel dopredu. Deň predtým totiž prišiel na Úrad špeciálnej prokuratúry, kde chcel podať trestné oznámenie. V rámci tejto akcie zadržali aj Roberta Krajmera, Petra Hraška a niekoľko ďalších.

Milan Lučanský Zdroj: TASR/Pavol Zachar

Nedávno skončil vo väzbe aj ďalší bývalý policajný prezident. Ide o generála Milana Lučanského. Exšéf polície skončil v putách v rámci akcie Judáš. Z obvinení vyšetrovateľa vyplýva, že bývalý policajný prezident mal brať vysoké úplatky v sumách až pol milióna eur. Vypovedajú o tom obvinený Norbert Paksi, vtedajší zástupca riaditeľa Útvaru zvláštnych policajných činností, a obvinený František Böhm, podnikateľ, ktorého policajti spájajú s takáčovcami.

Peniaze mal Lučanský dostávať za vynášanie informácií z prostredia polície. Okrem toho, Lučanský sa mal s Paksim a Böhmom dohodnúť na tom, že za pravidelnú finančnú odmenu, bude vtedajším policajný prezident kryť podnikateľské aktivity Františka Böhma súvisiach s trestnou činnosťou v oblasti obchodu s pohonnými hmotami. Lučanský mal takto prijímať úplatky v roku 2015, ale aj po vražde novinára Jána Kuciaka v roku 2018, keď už bol policajným prezidentom.

Jaroslav Haščák Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Asi najšokujúcejšia bola akcia v bratislavskom Digital Parku, v ktorom sídli aj finančná skupina Penta. Polícia vtedy zadržala Jaroslava Haščáka, spolumajiteľa Penty. Haščák mal v tej deň naplánovaný výsluch, na ktorý sa dostavil a priamo na policajnej stanici ho zadržali. Obvinili ho z korupcie a legalizácie príjmu z trestnej činnosti. Haščáka priviedli ozbrojení kukláči aj do sídla Penty v bratislavskom Digital Parku, v ktorom do neskorých večerných hodín robili prehliadku. Sudca Špecializovaného trestného súdu rozhodol o jeho väzobnom stíhaní. Haščák sa voči rozhodnutiu odvolal a rozhodovať bude ešte Najvyšší súd.