KORONAVÍRUS Krajčí na vládu neprináša pozitívne správy: Pandémia sa horší aj pri sprísnených opatreniach!

Aktualizované 11:17

Minister vnútra Roman Mikulec (OĽaNO) informuje o novom systéme kontroly zákazu vychádzania cez SMS. "V tomto zmysle by si mali ľudia uvedomiť, že situácia je vážna. Mali by obmedziť mobilitu. Nie je to len o tom, že porušujú nariadenia, ale riskujú aj zdravie svojich blízkych a to svoje," hovorí Mikulec. Podľa všetkého na rokovaní vlády nebol prítomný ani premiér Igor Matovič.

Aktualizované 11:08

Rokovanie na Úrade vlády SR je ukončené. Očakáva sa záverečný brífing. Medzi tými, kto už odišiel je aj minister financií Eduard Heger (OĽaNO).

Poukázal na to, že k pondelku má SR v nemocniciach pre nový koronavírus 3653 pacientov. "Situácia začína byť veľmi vážna napriek všetkým opatreniam, ktoré sme momentálne urobili. Uvidíme, ako nám zaberie testovanie, ktoré sme realizovali," komentoval s tým, že v utorok (2. 2.) na pandemickej komisii chce s odborníkmi prebrať, ako ďalej postupovať. Témou bude aj COVID automat.

VIDEO Krajčí neprináša pozitívne správy na vláde:

Riešenie by videl v sprísnení zákazu vychádzania. To by mohlo byť formou SMS správ. "Ľudia si pošlú SMS vzhľadom na nejakú výnimku, ktorú budú požadovať a centrála im odošle naspäť správu, ktorá im povolí porušiť zákaz vychádzania na určitý čas, ktorý budú potrebovať na tento úkon," uviedol s tým, že aktuálne je zákaz vychádzania beztak prísny. Takúto možnosť by si dohodli s operátormi.

Viac informácií o koronavíruse nájdete aj na Facebooku

Vládu chce Krajčí informovať o kompletnom prehľade najnovších publikácií hovoriacich o britskom variante nového koronavírusu, ktorá pravdepodobne komplikuje situáciu na Slovensku. Úradu verejného zdravotníctva SR zadal Krajčí úlohu zisťovať prítomnosť britskej mutácie pomocou PCR testov. Poukázal tiež na to, že od 8. februára by Slovensko malo byť "v čiernej zóne", keď by krajina mala byť úplne uzavretá a funkčná by mala byť kritická infraštruktúra. Krajčí zdôraznil, že nikdy nebol zástancom toho, aby Slovensko úplne uzavrelo ekonomiku. "Vypnúť výroby je veľmi ľahké, ale potom, keď sa stratia dodávateľské kontrakty, to môže mať obrovské následky na našu ekonomiku," dodal.