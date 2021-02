Odborári pri Krajskom súde v Bratislave: Žiadame stiahnuť súdnu mapu z legislatívneho procesu

Návrh súdnej mapy podľa odborárov spôsobí na súdoch chaos a predĺženie konaní. Nesúhlasia ani so zrušením bratislavského krajského súdu. „Vysvetlenie, ako pretrhnutie takzvaných ,korupčných väzieb‘ a ,nárečí‘, sa javí absolútne nedostatočné na zrušenie krajského súdu v hlavnom meste SR,“ dodali. KS v Bratislave je podľa nich už niekoľko rokov špecializovaný na základné agendy. „Keďže zamestnanci a sudcovia KS Bratislava budú zatiaľ (kým teda nebude vhodná budova v Trnave) v Justičnom paláci, načo je toto rušenie, respektíve zlúčenie dobré,“ pýtajú sa.

Vyhlásili, že dochádzanie do Trnavy by bolo pre zamestnancov terajšieho bratislavského krajského súdu komplikované a finančne nákladné. Požadujú tiež zvýšenie finančného ohodnotenia zamestnancov a zlepšenie technického zabezpečenia. Ministerka okrem iného v liste deklarovala, že počty sudcov a justičného personálu majú zostať zachované aj po implementácii novej súdnej mapy. V liste zdôvodňuje význam reformy a postup, ako by mala byť nová súdna mapa realizovaná.

Hlavnými cieľmi reformy súdnej mapy, ktorá je do konca februára v medzirezortnom pripomienkovom konaní, sú špecializácia sudcov na hlavné agendy a zlepšenie kvality rozhodnutí súdov. Spolu so špecializáciou sudcov by sa mala transformovať súčasná sieť 54 okresných súdov na 30 obvodov prvostupňových súdov. V rámci Bratislavy a Košíc majú na prvom stupni pôsobiť mestské súdy združujúce jednotlivé mestské obvody. Doterajší počet ôsmich krajských odvolacích súdov by mal byť nahradený tromi obvodmi odvolacích súdov v Trnave, Banskej Bystrici a Prešove.