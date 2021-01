Analytik Mesík: Ivermectin musí byť dostupný v každej lekárni za tri eurá, všetko nad je zlodejstvo!

BRATISLAVA - Ak nebude dostupný od Kútov po Sninu, rozhodnutie ministerstva zdravotníctva o používaní lieku Ivermectinu bude, podľa neho, len popísaný zdrap papiera, ktorý „zase len umožní pár ľuďom napechovať si vrecká, ako to bolo a je pri remdesivire a masových antigénových testoch.“

Považuje rozhodnutie rezortu zdravotníctva za víťazstvo? Viac pre topky.sk povedal analytik globálnych trendov a rizík Juraj Mesík, ktorý medzi prvými upozornil na účinky lieku Ivermectinu.

Ministerstvo zdravotníctva vypočulo návrhy odborníkov, aj vaše, a schválilo liek Ivermectin. Povolenie platí na pol roka platí pre nemocničné zariadenia a ambulancie. Ste rád, že ministerstvo nakoniec takto rozhodlo? Považujete to za svoje víťazstvo?

Za svoje víťazstvo budem považovať to, keď bude dostatok Ivermectinu v každej lekárni na Slovensku a každý, kto je chorý alebo ohrozený si tam bude môcť kúpiť balenie 8 x 6 mg za 3 eurá. To je 4 x vyššia cena, ako stojí v Egypte – ale nech sa obchodníci nažerú. Za svoje víťazstvo budem považovať aj to, keď u nás klesne denný počet úmrtí na covid o 90 percent alebo viac - na takú úroveň, ako na covid zomierajú ľudia v chudobnom Egypte alebo Bangladéši. A tiež, keď skončí skorumpovanou vládou spôsobený masaker obyvateľov Slovenskej republiky.

Boli ste to hlavne vy, čo ste upozorňovali na liek Ivermectin. Kontaktoval vás rezort v tejto súvislosti?

To nemyslíte vážne! To by som predsa musel byť na výplatnej páske firmy, čo vyrába neúčinný remdesivir, ktorým tu celé mesiace po 2100 eur za balenie „liečili“ ľudí s covidom, alebo mať doktorát, či ešte lepšie profesúru z Vysokej školy Sv. Alžbety.

Čo to v praxi bude znamenať, že povolenie platí na polroka?

Koľko má platiť je úplne vedľajšia otázka oproti tomu, kedy ho uvidíme v lekárňach od Kútov po Sninu. A koľko bude stáť pacienta i zdravotné poisťovne.

Máte predstavu, koľko bude stáť liek Ivermectin na Slovensku a či bude finančne dostupný pre každého Slováka?

Netuším, koľko bude stáť, ale viem, že všetko nad 3 eurá za balenie 8 x 6 mg je obyčajné slovenské zbojstvo. Nie jánošíkovské, ale to obyčajné, rodinné, slobodné a solidárne podľa hesla „chudobným brať a bohatým dávať, aj cez mŕtvoly!“

Na Slovensku bude vydávaný na lekársky predpis. Ako je to v iných krajinách? Je bežne dostupný bez lekárskeho predpisu?

V krajinách ako Francúzsko, Nemecko alebo Rakúsko je na predpis. V Egypte si ho každý občan môže kúpiť v lekárni a najväčšom štáte Indie, 200-miliónovom Uttarpradéši, ho zraniteľným ľuďom distribuujú zadarmo v balíčkoch aj s kľúčovými vitamínmi a antibiotikom. Tomu zodpovedajú aj výsledky pandémie: vo Francúzsku mali včera 1 150 mŕtvych na milión obyvateľov, v susednom Rakúsku 850, v bohatom Nemecku 670 mŕtvych na milión – a naopak v chudobnej a preľudnenej Indii ich bolo 110, v Egypte 90 a v Bangladéši, kde žije hlava na hlavu natlačených 165 miliónov ľudí, je obetí 50 na milión. Hlavný dôvod toho priepastného rozdielu je dostupnosť ivermectinu a zrejme aj hydroxychlorochínu.

Čo rozhodnutie ministerstva podľa vás spraví s nepriaznivými číslami na Slovensku?

Rozhodnutie MZ SR nespraví vôbec nič: je to len jedna odstránená bariéra. Čo môže vývoj zásadne ovplyvniť a zvrátiť je rýchla a všeobecná dostupnosť ivermectinu po celej krajine. Od Kútov po Sobrance, v každej lekárni a v dostatočnom množstve! Bez toho je to len popísaný zdrap papiera, ktorý zas len umožní pár ľuďom napechovať si vrecká, ako to bolo a je pri remdesivire a masových antigénových testoch.

Organizujete petíciu, aby liek bol schválený ŠÚKLom. Budete v nej pokračovať ďalej?

Petícia má tri ciele, nebol z nich do tejto chvíle naplnený ani jeden jediný. Samozrejme, že pokračuje - je pred nami ešte dlhá cesta, a do jari ešte veľmi mnoho zbytočne mŕtvych otcov, matiek, bratov a sestier . Niektorí z nich môžu byť aj vaši blízki a priatelia. Do piatku 29. januára ju podpísalo stále iba 7 700 ľudí.