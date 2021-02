Analytik Mesík: To, čo vláda predviedla s ivermectinom, je len sabotáž!

„Bezprecedentná historická tragédia, do ktorej Matovičova vláda priviedla Slovensko a jeho občanov je výsledkom obludnej nekompetentnosti vlády a hlbokej korupcie,“ vyhlásil pre topky.sk lekár a analytik Juraj Mesík. Tvrdí, že niektorí poradcovia vlády sú na výplatnej páske farma firiem, ktoré „tlačia“ neúčinný liek na koronu. Viac v rozhovore lekár a analytik globálnych trendov Juraj Mesík.

Uplynuli už tri týždne, čo ministerstvo zdravotníctva schválilo používanie ivermectinu na Slovensku. Čo sa odvtedy stalo?

List na nákup 5000 kusov ivermectinu odišiel 26. januára – to sme tu mali oficiálne 4 361 obetí covidu. V utorok 16.2. počet obetí oficiálne prekročil 6 168 – reálne je ich samozrejme oveľa, oveľa viac. Čiže za tie tri týždne len oficiálne na Slovensku zbytočne zomrelo ďalších 1 807 ľudí. Počty pacientov v nemocniciach, na JISkách aj ventiláciách lámu tragické rekordy. To sa za tie tri týždne stalo!

Ivermectin sa už niekde na Slovensku používa?

Malé množstvo iveremectinu sa na chvíľu mihlo v nemocniciach, ale po pár dňoch sa poväčšine minul. V lekárňach žiadny nie je a naši ambulantní lekári, ktorí by chceli pacientov s covidom včas liečiť ho nemajú. Inak ako sabotáž to nazvať neviem. Ľudia ho sebe a svojim chorým a zomierajúcim blízkym zháňajú ako sa dá – niektorí za drahé peniaze v cudzine, iní veterinárny liek. Aspoň dobytok na Slovensku má liek, ktorý vládnuca koalícia cieľavedome a dlhodobo odopiera občanom.

Zisťovali sme a podľa reakcií z mnohých lekární ivermectin nie je a ani tak skoro nebude. Kto tu zlyhal resp. zlyháva, že ľudia sa nevedia dostať k lieku, ktorý im môže zachrániť život a bol schválený pred tromi týždňami?

Ako som povedal – inak ako sabotáž to nazvať neviem. Ivermectin vyrábajú desiatky firiem po celom svete, dokonca veterinárny robia aj u nás v Nitre! Doviesť tisícky dávok behom 48 hodín by zvládli desiatky slovenských firiem a podnikateľov. Ani by nepotrebovali štátnu podporu. Stačilo by, aby im vláda nehádzala pod nohy polená. Lenže povolenie na dovoz dostala len konkrétna skupinka ľudí. A Matovičova vláda ešte aj predpísala od koho má byť ivermectin dovezený. Liek, ktorý do Rakúska, Nemecka či Francúzska dovážajú rôzni výrobcovia a je tam dostupný pod menami ako Scabioral, Driponin, Stromectol či Ivermectine môže na Slovensko dodávať len jeden jediný monopolný dodávateľ! Keď bolo treba trnavskej firme prihodiť kšeft na dovoz masy zbytočných a nikde nikdy predtým neodskúšaných testov za desiatky, a dnes už asi stovky miliónov eur, bola z toho hollywoodska operácia z lietadlami. Doviesť ivermectin, ktorý by sa zmestil do pár kufrov trvá už viac ako tri týždne – a stále je v nedohľadne. A ľudia zomierajú v stovkách denne. Ja pre to iné meno ako sabotáž nemám.

Mnohí chodia liek kupovať do Rakúska, kde jedno balenie pre Rakúšanov stojí 10 eur a pre cudzincov 64 eur. A to aj napriek režimu na hraniciach. To naozaj musíme byť odkázaní za takéto peniaze kupovať liek?

Nemusíme. K tomuto a masovému umieraniu Slovákov nás odsúdila Matovičova vláda. Dávka ivermectinu postačujúca pre dvoch neobéznych pacientov v rannej fáze ochorenia – teda 8 tabletiek po 6 mg – stojí v Egypte 80 centov. A to v lekárni, teda už po započítaní zisku distribútora a lekárne! Jeho výrobná cena je doslova halierová. Práve to je najväčší problém ivermectinu – je tak účinný a tak lacný, že v tejto skorumpovanej spoločnosti je na jeho dovoze ťažké zbohatnúť.

Máte už informácie, koľko bude stáť jedno balenie pre Slovákov v lekárňach či nemocniciach? A ako to bude s preplácaním zdravotnými poisťovňami?

Neviem, ale akákoľvek cena nad 2-3 eurá za balenie 8 x 6 mg je čistá zlodejina. Vezmime si výrobnú cenu 30 centov, k nej 100% prirážka dovozcu a 100% marža lekárne. A stále sme len na cene 1 euro. V Rakúsku za balenie 4 x 3 mg – teda štvrtinu egyptského balenia 8 x 6 mg – pýtajú od Slovákov 60 až 70 eur. Rakúšanom vraj účtujú 10 eur, zvyšok zrejme preplácajú rakúske poisťovne. Vo Francúzsku sa vraj dá kúpiť lacnejšie. Sú to všetko „nekresťanské“ ceny a zisky – ale aj platy rakúskych pacientov a lekárnikov sú násobne vyššie ako tie slovenské. Hyenizmus je zarábať na liekoch počas smrteľnej epidémie. A to urážame hyeny.

Tvrdíte, že minister Krajčí poslal Jarčuškovej skupine povolenie na dovoz ivermectinu od monopolne určeného výrobcu. Máte informácie od ktorého?

Je to čierne na bielom uvedené v liste, ktorý poslal Matovičov minister členovi Jarčuškovej skupiny 26. januára. Ten povoľuje doviesť na Slovensko 5 000 balení preparátu IV-Bect 6. Tento výrobok vyrába indická firma Mits Healthcare Private Limited. Ako a prečo vybrali práve tohto jedného jediného výrobcu, a prečo list adresovali konkrétnej skupine vybraných ľudí a nie naraz viacerým špecializovaným dovozcom a distribútorom liečiv je otázka pre ministra, ktorý ten list podpísal.

Aké máte výhrady k profesorovi Jarčuškovi, ktorý často vystupuje po boku ministra Krajčiho?

Profesor Pavol Jarčuška má ako člen poradného orgánu vlády pre zvládanie pandémie zásadný podiel zodpovednosti na tom, že sa covid na Slovensku „lieči“ podávaním neúčinného lieku remdesivir. Už v apríli 2020 bola pritom uverejnená v prestížnom časopise The Lancet vedecká práca Wanga a kol., ktorá dokázala, že remdesivir je pri liečbe covidu neúčinný. 19. októbra 2020, to sme mali na Slovensku ešte len 98 mŕtvych na covid, tie isté závery jasne potvrdila štúdia WHO Solidarity Trial uverejnená v prestížnom British Medical Journal. Pán Jarčuška nemohol nevedieť o týchto výsledkoch. Napriek tomu presadil remdesivir do liečby covidu na Slovensku a ten je až dones podľa metodických pokynov MZ SR, teda vlády Slovenskej republiky, používaný pri „liečbe“ covidu. Ešte aj dnes, 17. februára 2021, dlhé 4 mesiace po štúdii WHO, visí na oficiálnej stránke MZ SR https://www.health.gov.sk/Clanok?Hlavna-sprava-COVID-19 dokument „Terapeutický manažment pacientov s COVID-19“ z 26.10.2020. Bol uverejnený týždeň po tom, čo bola publikovaná štúdia WHO, ale napriek tomu slovenským lekárom vláda dodnes oficiálne odporúča liečiť covid remdesivirom. Cena remdesiviru na neúčinnú „liečbu“ jedného pacienta je 2 100 eur. Nie je to preto, že by svetová veda na jeseň 2020 už nepoznala účinné spôsoby liečby v skorej aj neskoršej fáze priebehu choroby, už predtým boli známe vysoko účinné liečebné postupy vypracované svetovými lekárskymi špičkami známe ako protokoly I-MASK, MATH + alebo liečba podľa McCullougha a spol. Považujem za vylúčené, aby človek s profesorským titulom hoc aj zo slovenskej univerzity o týchto postupoch a špičkovej kvalifikácii ich autorov nevedel.

A v čom vy vidíte problém?

Problém podľa môjho názoru nie je v nevedomosti, ale v tom, že profesor Pavol Jarčuška, jeho príbuzní a mnohí jeho kolegovia sú už roky na výplatnej listine firmy Gilead, ktorá remdesivir vyrába a predáva. Každý občan alebo vyšetrovateľ si môže moje tvrdenie overiť na oficiálnej stránke Národného centra zdravotníckych informácií. NCZI už 5 rokov zo zákona uverejňuje „peňažné aj nepeňažné plnenia“, teda koľko peňazí a ktorí lekári a zdravotníci dostávajú od rôznych farmakofiriem za rozličné štúdie, prednášky, „prieskumy trhu“ alebo na lukratívne cesty na kongresy po celom svete. Ak vás zaujíma kto a koľko, jediné čo potrebujete vedieť je link a základy práce s excelom. Kto ďalší z tých, čo riadili a riadia „boj s epidémiou“ – alebo kto z ich príbuzných – bol na výplatnej páske Gileadu alebo iných firiem podrobne neviem. Neviem ani, či popri nahlásených finančných tokoch od firiem ku konkrétnym ľuďom existujú aj iné, čierne finančné toky. Zmapovať to by asi chcelo team schopných vyšetrovateľov. A predovšetkým vôľu prokurátorov a policajných šéfov nasadiť ich do boja proti najsmrteľnejšej tragédii Slovenska od roku 1944-45.

Často sa o tejto vláde vyjadrujete ako o skorumpovanej. Niektorí by si mohli myslieť, že sú to príliš silné slová, pokiaľ nemáte dôkazy o korupcii.

Je mi úplne jasné, že ak som ktorékoľvek svoje tvrdenie nemal opreté o tvrdé a oficiálne resp. vedecky overené fakty a dôkazy, okamžite by po mne šiel štátny represívny aparát. Ten vždy slúži moci a len niekedy aj pravde. Ako vidíte vyššie, keď hovorím, že slovenská vláda koná na základe korupcie a jej konkrétni členovia nesú podľa mňa trestnoprávnu zodpovednosť za masaker mnohotisíc občanov Slovenskej republiky, vychádzam z tvrdých faktov a čísiel. Za nimi stojím a znovu opakujem: bezprecedentná historická tragédia, do ktorej Matovičova vláda priviedla Slovensko a jeho občanov je výsledkom obludnej nekompetentnosti vlády a hlbokej korupcie!