KORONAVÍRUS Odborníci prišli s vlastnou hypotézou: TOTO môže vrátiť deti naspäť do škôl

BRATISLAVA - Zdá sa, že možno existuje istá možnosť, ako by sa detí aj v tomto kritickom období mohli vrátiť fyzicky do škôl. Tejto téme sa venovali analytici z inštitútu IstroAnalytica vo svojej štúdii. Vyučovanie by tak mohlo začať už začiatkom februára a vidia k tomu jediný kľúč.

"Zavedenie 4-dňového školského týždňa je kľúčom k obnoveniu prezenčného vyučovania od februára 2021, konštatuje Inštitút stredoeurópskych štúdií IstroAnalytica. Inštitút dospel k tomuto názoru po analýze rôznych prístupov k udržaniu prezenčného vzdelávania v Európe," tvrdí IstroAnalytica vo svojej tlačovej správe.

Zdroj: Getty Images

Detaily vidia v prejave príznakov ochorenia

Práve 4-dňové vyučovanie v týždni by podľa analytikov fungovalo tak, že v pondelok až štvrtok by sa deti učili v škole a potom by boli 3 dni doma. Napriek tomu, že inkubačná doba ochorenia COVID-19 je rôzna, zväčša sa príznaky prejavia do 3 – 5 dní .

"Deti s príznakmi by tak zostali doma, ako pri iných vírusových ochoreniach. Dodržiavanie doteraz zavedených protiepidemických opatrení na školách by zostalo, samozrejme, zachované," pokračujú analytici.

Okrem toho IstroAnalytica odporúča zmeniť očkovaciu stratégiu s cieľom zaočkovať učiteľov a ostatných školských pracovníkov do začiatku mája 2021. "Toto opatrenie vyžaduje zo strany vlády vyvinúť maximálneho úsilie na získanie dostatočného počtu vakcín zo všetkých dostupných zdrojov. Zároveň by mal štát od februára zdarma distribuovať všetkým učiteľom preventívne dávky vitamínov C, B, D a zinku, ktoré im pomôžu bezpečnejšie prečkať obdobie do ich kompletného zaočkovania," myslia si.