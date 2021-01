Na Slovensku vzniknú štyri chránené areály a jedna prírodná rezervácia

Chránený areál Devínske jazero v okrese Malacky bude mať podľa ministerstva životného prostredia rozlohu 1268,89 hektára. Zóna C bude mat tretí stupeň ochrany a zóna A piaty. Vyhlásením Devínskeho jazera zanikne národná prírodná rezervácia Dolný les. Vyhlásením chráneného areálu Čachtické Karpaty v okrese Nové Mesto nad Váhom nadobudne územie jednotnú právnu ochranu. Zanikne tak národná prírodná rezervácia Čachtický hradný vrch a prírodná rezervácia Plešivec. Výmera by mala byť 703,50 hektára. Na území bude podľa ministerstva vyčlenená zóna D s druhým stupňom ochrany a zóna B so štvrtým.

Súčasťou chráneného areálu Ostrovné lúčky v okrese Bratislava s rozlohou 674,39 hektára budú tri územia európskeho významu. Ak sa Ostrovné lúčky vyhlásia, zaniknú tak prírodné rezervácie Ostrovné lúčky a Dunajské ostrovy. "Predmetom ochrany je aj zachovanie typického rázu lužnej krajiny, ktorá vznikla činnosťou rieky nížinného typu," uvádza envirorezort v materiáli. Pre chránený areál Široká v okrese Malacky bude platiť druhý stupeň ochrany.

Jeho výmera by mala byť 203,57 hektára. Chrániť bude jeden biotop národného a jeden biotop európskeho významu. Na východe Slovenska vznikne prírodná rezervácia Oborínsky luh v okrese Michalovce a Trebišov. Pre celé územie bude platiť piaty stupeň ochrany. Celková výmera rezervácie je 154,85 hektára. Ochránia sa vŕbovo-topoľové nížinné lužné lesy a dubovo-brestovo-jaseňové nížinné lužné lesy. Vládny kabinet rozhodol, že Oborínsky luh bude chráneným územím od 1. februára.