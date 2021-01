KORONAVÍRUS Plošné očkovanie poslancov je otázne: Kollár vyzval kluby nevyužiť ho

Uviedla to Kollárova hovorkyňa Michaela Jurcová. Kollár poslancov opäť vyzval dôkladne zvážiť túto možnosť. "Pokiaľ nie sú chronicky chorí, nemajú zdravotné komplikácie, prípadne vyšší vek, predseda parlamentu poslancov požiadal, aby túto možnosť nevyužili a prenechali možnosť prednostného očkovania určeným skupinám," uviedla Jurcová. Nevedela konkretizovať, dokedy majú kluby nahlásiť počty poslancov a ani to, kedy by sa mohlo očkovanie konať. Bude to podľa nej závisieť od záujmu poslancov.

Viac informácií o koronavíruse nájdete aj na Facebooku

Kancelária NR SR má na základe oslovenia ministerstvom zdravotníctva zistiť počty poslancov, ktorí majú záujem sa zaočkovať ako súčasť kritickej infraštruktúry štátu v súvislosti s riadnym zabezpečením chodu krajiny. Viaceré poslanecké kluby už pred časom avizovali, že možnosť prednostného očkovania neplánujú využiť.