KORONAVÍRUS Nitru čaká štvrté kolo plošného testovania, informoval primátor Hattas

NITRA – Testovanie na ochorenie COVID-19 by sa malo stať bežnou súčasťou nášho života na nasledujúce mesiace až roky. Myslí si to riaditeľ Fakultnej nemocnice Nitra Milan Dubaj. Podľa jeho slov by mal preto štát vypracovať ucelený systém trvalo udržateľného testovania.

V Nitre prebehlo počas uplynulého víkendu už tretie kolo testovania. Zúčastnilo sa na ňom vyše 42.000 ľudí, z ktorých bolo pozitívnych 324, čo je 0,77 percenta. Zlepšenie situácie sa však podľa primátora Mareka Hattasa reálne prejaví o desať až 14 dní. „Nitra je stále medzi tými horšími okresmi. O čo dôslednejšie budeme dodržiavať tvrdé opatrenia, o to skôr budeme môcť normálnejšie existovať a posielať deti do škôl. Mesto preto plánuje aj štvrté kolo testovania. Bude sa konať tak ako doteraz, to znamená v piatok, v sobotu a v nedeľu (29. - 31. 1.),“ uviedol primátor.

Podľa jeho slov sa testovaním podarilo dostať z ulíc do karantény tisíce ľudí. Postupne však bude nutné do celého procesu vniesť systém. „Nebolo by dobré, keby mobilné odberové miesta vznikali úplne spontánne. Jedna vec je testovať, druhá vec je nájsť nejaký systém v testovaní. V Nitre sa nám osvedčil spôsob, ktorý vďaka QR kódom umožňuje veľmi rýchlo zistiť, kto a kedy bol na testoch a s akým výsledkom. To by mohlo fungovať aj v budúcnosti, kedy by sa ľudia mohli preukazovať QR kódom pri vchádzaní do obchodu či do reštaurácie,“ skonštatoval Hattas.

Zdroj: TASR/Henrich Mišovič

S potrebou systematického prístupu k testovaniu súhlasí aj riaditeľ nitrianskej nemocnice. Súčasné MOM sú vo väčšine prípadov umiestnené v provizórnych priestoroch, v ktorých podľa jeho slov nebudú môcť pracovať trvalo. „Je potrebné nastaviť testovanie tak, aby sa mohlo stať trvalou súčasťou nášho života na nasledujúce obdobie. Už dlhšie sa zaoberám myšlienkou, že mi do tohto najviac zapadá systém čerpacích staníc, ktoré sú rovnomerne rozmiestnené po republike, sú vybavené infraštruktúrou, príjazdovými cestami, majú sociálne zariadenia, internet a vedeli by dlhodobo fungovať. Ale to je otázka skôr pre štátne orgány,“ myslí si Dubaj.

Kapacity vakcinačného strediska sú väčšie ako dodávky očkovacích látok

V nitrianskej fakultnej nemocnici do pondelka zaočkovali voči ochoreniu COVID-19 viac ako 6700 ľudí. Druhú dávku vakcíny zatiaľ dostalo 732 osôb. Informoval o tom riaditeľ nemocnice Milan Dubaj. Podľa jeho slov je nitrianska nemocnica pripravená v očkovaní pokračovať, všetko však závisí od dodávok vakcín. „Podpisujú sa a kontrahujú ďalšie dodávky, pravidlá sa postupne upravujú. Kapacity nášho vakcinačného strediska sú väčšie ako súčasné dodávky očkovacích látok,“ uviedol Dubaj.

Ako pripomenul primátor Marek Hattas, v Nitre sa už podarilo zaočkovať klientov troch zariadení pre seniorov. „Je to veľmi dôležité, pretože v týchto zariadeniach bolo šírenie koronavírusu kritické. Pripravuje sa už očkovanie ľudí nad 85 rokov. V Nitre ich máme 1320. Nie je to vysoké číslo, preto im treba podať vakcínu čo najskôr,“ povedal Hattas.