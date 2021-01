Návrh novej súdnej mapy: Šikuta by privítal ďalšie predĺženie diskusie

Predseda Najvyššieho súdu SR Ján Šikuta

Zdroj: TASR/Martin Baumann

BRATISLAVA – Diskusia k návrhu novej súdnej mapy by mala trvať dlhšie ako do konca februára. V rozhovore to uviedol predseda Najvyššieho súdu SR Ján Šikuta. Dodal, že reforma a zmeny z nej vyplývajúce sú tak významné, že otázka niekoľkých mesiacov na diskutovanie je neprimerane krátky čas.