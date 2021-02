Rada prokurátorov SR víta myšlienku okrúhlych stolov k reforme súdnej mapy

BRATISLAVA - Rada prokurátorov SR víta iniciatívu generálneho prokurátora a predsedu najvyššieho súdu uskutočniť sériu odborných okrúhlych stolov k predloženej reforme súdnej mapy. Na stretnutiach by sa mali zanalyzovať možné dosahy reformy na justičný systém a činnosť orgánov prokuratúry tak, aby nedošlo k ich znefunkčneniu. Informoval o tom predseda Rady prokurátorov SR Juraj Purgat.

Ako uviedol Purgat, rada prokurátorov je pripravená zúčastniť sa okrúhlych stolov a odborných diskusií a predniesť odborné argumenty. Tie by mali smerovať k racionalizácii projektu súdnej mapy tak, aby ju prijali nielen samotní sudcovia, ale aj ďalšie dotknuté subjekty, vrátane prokuratúry, ako aj odborná a laická verejnosť. "Zároveň upozorňujeme na skutočnosť, že projekt novej súdnej mapy sa stretáva s kritikou prokurátorov, ktorá je v súlade s kritickými podnetmi sudcov," dodal.

Generálny prokurátor SR Maroš Žilinka a predseda Najvyššieho súdu SR Ján Šikuta po spoločnom rokovaní minulý týždeň ocenili zámery Ministerstva spravodlivosti SR, ktoré sleduje zmena súdnej mapy, sú však za otvorenú diskusiu k tejto téme. V tejto súvislosti vyslovili myšlienku potreby zrealizovania série odborných okrúhlych stolov.

Hlavnými cieľmi reformy súdnej mapy z dielne rezortu spravodlivosti sú špecializácia sudcov na hlavné agendy a zlepšenie kvality rozhodnutí súdov. Reforma počíta aj s reorganizáciou súdov, dotknúť sa má najmä súdov prvého i druhého stupňa. Zo všeobecného súdnictva sa má tiež vyčleniť správna agenda. Reformné kroky by mali podľa ministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej (Za ľudí) viesť aj k zníženiu korupčných väzieb v súdnictve.

Spolu so špecializáciou sudcov by sa mala transformovať súčasná sieť 54 okresných súdov na 30 obvodov prvostupňových súdov. V rámci Bratislavy a Košíc majú na prvom stupni pôsobiť mestské súdy združujúce jednotlivé mestské obvody. Doterajší počet ôsmich krajských odvolacích súdov by mal byť nahradený tromi obvodmi odvolacích súdov.