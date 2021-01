KORONAVÍRUS Michal Šipoš a Miroslav Kollár nevylúčili po schválení v EÚ použitie ruskej vakcíny

Zástupcovia opozície Erik Tomáš (nezaradený) z mimoparlamentnej strany Hlas-SD a Richard Takáč (Smer-SD) skonštatovali, že ich strany podporujú očkovanie, no na dobrovoľnej báze. Takáč si preto myslí, že napríklad pri cestovaní by nemalo byť jedinou možnosťou, ako alternatívu by ponúkol PCR test. Je za to, aby sa Slovensko pri zabezpečovaní vakcín obrátilo aj na východ. Šipoš zdôraznil, že občanom treba dať tú najlepšiu a najbezpečnejšiu vakcínu, ktorá je momentálne na trhu. Pripomenul, že zakontrahovaných je dostatok vakcín pre vyše 80 percent dospelých. Vyzdvihol očkovaciu stratégiu Slovenska. "Postupne to otvoríme aj pre ľudí, ktorí sú mladí a zdraví, potom sa začne aj očkovacia kampaň," doplnil. Kollár si myslí, že zamerať sa okrem obstarávania vakcín treba tiež na efektívne fungovanie vakcinačných centier.

Zmysel skríningového testovania na ochorenie COVID-19 vidí Šipoš najmä v odhalení lokálnych ohnísk. Ide podľa neho o alternatívu k tvrdému lockdownu. Kollár poznamenal, že testovaním nikto nevyzdravie. "Sme presvedčení, že celoplošné testovanie v tejto chvíli nie je efektívne využitie kapacít," uviedol. Sústrediť sa podľa neho treba na očkovanie. Tomáš a Takáč taktiež nepodporujú celoplošné testovanie.

So zberom podpisov na referendum o predčasných voľbách začne strana Hlas-SD po zložení petičného výboru. Aj Smer-SD považuje referendum podľa Takáča za jedinú cestu. Zdôraznil, že by malo byť apolitické. Strana podľa neho rokuje so združeniami či zväzmi. Zároveň však uviedol, že referendum má byť "bodkou", využiť treba podľa neho aj predošlé kroky, Smer-SD v tejto súvislosti iniciuje mimoriadnu schôdzu parlamentu. Šipoš komentoval, že predčasné voľby znamenajú predčasné prepustenie ľudí, ktorí pôsobili za predchádzajúcej vlády a v súčasnosti sú vo väzbe.