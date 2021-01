Slovenskí europoslanci o očkovacom preukaze: Zaveďme ho len vtedy, ak budú vakcíny pre všetkých

Európsky očkovací preukaz nie je témou dňa a sú potrebné ďalšie debaty medzi členskými krajinami EÚ, naznačila predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová po štvrtkom summite EÚ zameranom na riešenie pandemickej situácie v Európe. Diskusie na túto tému však prebiehajú a akúkoľvek celoeurópsku zákonnú iniciatívu bude musieť odsúhlasiť Európsky parlament.

Michal Wiezik (Spolu) z frakcie ľudovcov (EPP) je za očkovací preukaz až po tom, ako bude k dispozícii vakcína pre každého, aby nevznikol pocit diskriminácie. Považuje to za "rozumné riešenie", lebo takýto dokument by uľahčil pracovné cesty cez hranice bez povinných PCR testov. "Ale musí nasledovať až po tom, ako budú mať všetci prístup k vakcínam a záujem zaočkovať sa," vysvetlil. Dodal, že ľudia, ktorí sa nedajú zaočkovať, ale budú chcieť cestovať za hranice, sa tak budú musieť preukázať negatívnym testom.

Zdroj: TASR - Jaroslav Novák

Ivan Štefanec (KDH) rovnako z EPP upozornil, že je potrebný prehľad o tom, kto je zaočkovaný a kto nie, a preto je očkovací preukaz dobrým nástrojom na spriehľadnenie situácie. "Ja som za to, aby sme mali tento prehľad a umožnili ľuďom, ktorí sú zaočkovaní, lepší pohyb po celej EÚ. Očkovanie je jeden z predpokladov, aby sme pandémiu prekonali," odkázal. A dodal, že nielen spoločný európsky výskum a spoločný nákup vakcín, ale aj spoločná koordinácia pri očkovaní a pri prehľade o tom, kto je zaočkovaný, nakoniec podporí pohyb ľudí po celej Únii a pomôže aj európskej ekonomickej obnove.

Robert Hajšel (Smer-SD) zo skupiny socialistov a demokratov (S&D) priznal, že nie je proti myšlienke vydávať očkovací preukaz, ak bude zabezpečený prístup k vakcínam pre všetkých. "Realita je taká, že v najbližších mesiacoch určite nebude dosť vakcín pre ľudí, ktorí by sa radi dali zaočkovať. Prečo by sme ich mali trestať za to, za čo oni nemôžu? Sú ľudia, ktorí sa zo zdravotných dôvodov nemôžu zaočkovať. Pre nich musí byť nejaké špeciálne riešenie, ak by sa malo cestovanie alebo pobyty v hoteloch podmieňovať očkovacími preukazmi. V tomto štádiu vydávanie takýchto preukazov nepodporujem," zdôraznil.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Lucia Ďuriš Nicholsonová (SaS) z tábora konzervatívcov a reformistov (ECR) podľa vlastných slov neberie vážne argumenty, že očkovací preukaz vytvorí dve rozdielne kategórie ľudí, ale ak bude, tak platný všade v EÚ. "Nemala by to byť nejaká stigmatizácia, či ho človek má, alebo nemá. Jednoducho, keď sa dám zaočkovať, tak dostanem očkovací preukaz," uviedla. Ak podľa nej ľudia bežne cestujú cez hranice s domácimi zvieratami a tie musia byť zaočkované, tak v prípade pandémie by to mohlo platiť aj pre ľudí. Upozornila, že očkovací preukaz môže byť jeden z dôvodov očkovania a čím viac takýchto dôvodov a čím vyššia miera vakcinácie, tým skôr sa Európe i svetu podarí dosiahnuť prah kolektívnej imunity.

"Mobilita je dôležitá nielen pre dovolenkárov, ale aj pre cezhraničných pracovníkov," zdôraznila a dodala, že akákoľvek podpora mobility vrátane očkovacieho preukazu je dobrá. To, že na tento druh dokumentu tlačia juhoeurópske krajiny, je podľa nej pochopiteľné, lebo sa chcú vyhnúť kolapsu cestovného ruchu.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Martin Hojsík (PS) z liberálnej frakcie Obnovme Európu (RE) tiež poukázal na to, že v prvom rade musí mať každý v EÚ prístup k očkovaniu. Priznal, že obava z rozdelenia Európanov na zaočkovaných a nezaočkovaných by bola namieste, keby časť ľudí nemala prístup k vakcínam. "Ale podobne ako keď cestujeme do niektorých afrických či ázijských krajín a potrebujeme očkovací preukaz na choroby, ktoré tam sú, je to zákonná povinnosť, tak aj koronakríza ukázala, že má zmysel mať jednotné európske potvrdenie o očkovaní na koronavírus. Ideálne by bolo, keby to malo celosvetovú platnosť," spresnil.