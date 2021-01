KORONAVÍRUS Zaočkovať proti nákaze by sa dalo čoraz viac Maďarov

Očkovanie odmietlo v tomto prieskume 27 percent opýtaných, pričom vlani v novembri ich bolo 36 percent. "V zlepšení ochoty zaočkovať sa zrejme zohráva úlohu vyššia miera informovanosti o vakcínach, ako aj skutočnosť, že od konca decembra už boli dovezené prvé očkovacie látky," píše 24.hu.

Najväčší záujem o vakcínu prejavujú seniori vo veku od 65 do 74 rokov. V tejto vekovej kategórii je 55,7-percentný podiel záujemcov o očkovanie. U mladých ľudí vo veku od 15 do 29 rokov bol podľa KSH najnižší záujem, v nej by sa nechalo zaočkovať iba 18,4 percenta respondentov.

V Maďarsku doteraz potvrdili 356.973 prípadov nákazy novým druhom koronavírusu a 11.811 úmrtí. Proti vírusu SARS-CoV-2 od 26. decembra 2020 zaočkovali 138.983 osôb, 5815 ľudí dostalo už aj druhú dávku vakcíny. V stredu prevzalo Maďarsko ďalšiu zásielku očkovacej látky pre 36.000 ľudí.