KORONAVÍRUS Infikovanie Cigánikovej (37) a Ňarjaša (35): Ochorenie má dramaticky rozdielny priebeh

BRATISLAVA - To, že nový koronavírus neútočí na každého rovnako a tiež má rozdielne príznaky infikovania veľkou alebo malou náložou vírusu svedčí aj to, akým obdobím si prechádzajú takmer rovnako vekovo starí poslanci Národnej rady Jana Bittó Cigániková (SaS) a Erik Ňarjaš (OĽaNO). Kým poslanec obyčajných ľudí ležal vyše 11 dní v horúčkach a musel byť hospitalizovaný, predsedníčka zdravotníckeho výboru mala zrejme oveľa miernejší priebeh.

Ňarjaš nebol na sociálnej sieti po stránke statusov aktívny už od 5. januára 2021 a nikto nevedel, čo sa deje. Infekciu napokon verejnosti oznámil v nedeľu večer po tom, ako ležal 11 dní v horúčkach.

Najhoršia sviňa choroba, akú som kedy mal

Priebeh ochorenia bol podstatne vážnejší, ako by sa dalo v prípade tridsiatníka čakať. "Dnes ma zobrali do nemocnice, kde mi diagnostikovali zápal pľúc, tak trochu fetujem kyslík. Som mladý, verím že sa z toho dostanem, no je to najhoršia sviňa choroba, akú som kedy mal," hovorí 35-ročný poslanec Ňarjaš. Upozorňuje tiež, že vedie zdravý životný štýl.

Zdroj: Facebook/Erik Narjas

"Dávajte si na seba pozor fakt, viem že všetkých nás láka sloboda, bez rúška, kontakt, ale keď vás to chytí potom by sme dali všetko aby sme vrátili čas keď sme to nezodpovedným správaním dostali," dokončil Ňarjaš, pričom pripojil aj vážnu fotografiu z nemocničného lôžka, kde bol hospitalizovaný. Choroba teda u neho podľa všetkého prebiehala veľmi dramaticky.

Zdroj: FB/Erik Narjas

Cigániková má miernejší priebeh

O niečo staršia poslankyňa a predsedníčka zdravotníckeho výboru NR SR Jana Bittó Cigániková mala pozitívny test presne pred týždňom. Odvtedy sa zariadila do karanténneho módu a absolvovala dokonca aj výbor pomocou internetového spojenia. Už pri potvrdení pozitívneho výsledku deklarovala, že zatiaľ nepociťuje žiadne príznaky.

Zdroj: Facebook/Janka Bittó Cigániková - Fungujúce zdravotníctvo

"Žiadne príznaky, ani len strata chuti. Zatiaľ..." písala BIttó Cigániková na sociálnej sieti. Tá odvtedy posielala na sociálnu sieť viaceré veselé fotografie z prostredia jej domácnosti. Keďže ani nebola hospitalizovaná, je možné predpokladať, že jej priebeh bol podstatne miernejší ako ten Ňarjašov. Poslankyňa je dokonca o dva roky staršia ako poslanec Ňarjaš, takže je možné predpokladať aj to, že priebeh choroby a aj vírus samotný nie je potrebné podceňovať ani z hľadiska veku a ani z hľadiska nasledujúceho priebehu. Ide totiž o osobnostnú individualitu a to, že každý človek má iné množstvo protilátok.