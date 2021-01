KORONAVÍRUS Mestá sa pripravujú na testovanie: Otvárajú rôzne počty odberných miest

„V týchto chvíľach dolaďujeme splnenie všetkých podmienok kladených na toto odberné miesto a riešime možnosť využívania mobilnej aplikácie na časovú rezerváciu odberu. Vytvárame tak všetky predpoklady, aby sa v našom meste testovalo od piatka 22. januára až do utorka 26. januára,“ konkretizoval primátor.

V Skalici otvoria päť odberných miest

Mesto Skalica plánuje na plošné skríningové testovanie zabezpečiť päť odberných miest. TASR o tom informoval mediálny servis mesta Skalica. "Pracujeme a robíme všetko pre to, aby sa mohli dať otestovať všetci obyvatelia Skalice, ktorí o to prejavia záujem. Hlavným cieľom je, aby bol priebeh testovania rýchly a bezpečný," informovala primátorka Skalice Anna Mierna.

Mesto v stredu (20. 1.) spustilo nové odberné miesto v priestoroch kina. Ďalšie tri má v pláne spustiť v piatok (22. 1.) a ich prevádzku udržať až do pondelka (25. 1.). "Na všetkých odberných miestach sa bude možné otestovať v priebehu celého dňa od 9.00 h do 18.00 h. Prestávka je plánovaná od 13.00 h do 14.00 h," uviedlo mesto.

"Plánujeme spustiť rezervačný systém už v priebehu štvrtka s možnosťou rezervácie miest na piatok až pondelok. Na rezerváciu bude určená väčšina odberných miest s výnimkou kina a druhého tímu v telocvični zdravotnej školy," informovalo mesto.

Žilinčania sa môžu prihlásiť online na 11 odberných miest

Žilinčania sa môžu prihlásiť na víkendové skríningové testovanie na ochorenie COVID-19 online na 11 vybraných odberných miestach. Informoval o tom hovorca mesta Vladimír Miškovčík. Doplnil, že záujemcovia sa môžu prihlásiť prostredníctvom rezervačného systému na internetovej stránke https://koronavirus.zilina.sk/celoplosne-testovanie. "Pri registrácii vyplnia osobné údaje, vyberú si deň testovania, konkrétne odberné miesto a čas, kedy ho chcú navštíviť," uviedol hovorca mesta.

"Elektronická registrácia je pilotným projektom, do ktorého sme prvýkrát zapojili vybrané odberné miesta v Žiline. Času je naozaj málo, no s našimi partnermi sme doteraz robili všetko preto, aby sme zabezpečili bezproblémové fungovanie. Prosíme najmä o trpezlivosť, keďže očakávame veľký nápor na systém. Potvrdzujúci e-mail nemusí prísť okamžite, treba preto počkať. Aby nikto nezabudol, ešte v deň testovania príde registrovaným občanom potvrdzujúca SMS správa s odberným miestom a časom, ktoré si sami vybrali," vysvetlil primátor Žiliny Peter Fiabáne. Pri technických problémoch s registráciou je od 9.00 do 18.00 h k dispozícii informačná telefonická linka mesta 0908 304 916 alebo e-mail: hovorca@zilina.sk. Samospráva predpokladá, že na 11 miestach, kde je sfunkčnená elektronická rezervácia, by mali počas víkendu otestovať vyše 7000 ľudí.

Odberné miesta v Žiline s možnosťou elektronickej registrácie na testovanie sú mestský úrad (Námestie obetí komunizmu 1), Základná škola (ZŠ) Jarná 20 (Hliny 7), ZŠ Gaštanová 56 (Solinky), ZŠ s materskou školou (MŠ) sv. Gorazda 1 (Vlčince), ZŠ Martinská 20 (Vlčince), Poštová, ZŠ Karpatská 11 (Vlčince), ZŠ Námestie mladosti 1 (Hájik) dvakrát, ZŠ Slovenských dobrovoľníkov 7 (Budatín), ZŠ s MŠ Brodňanská 17 (Brodno), ZŠ s MŠ Školská 49 (Závodie), doplnil Miškovčík. Žilinčania môžu na víkendové skríningové testovanie využiť 52 odberných miestností v 28 rôznych lokalitách mesta. "Odberné miesta budú ľuďom k dispozícii od 8.00 h do 20.00 h, s dvomi prestávkami pre testovacie tímy od 12.00 h do 12.45 h a od 17.00 h do 17.45 h. Posledný výter v danom dni urobia zdravotníci o 19.30 h," dodal hovorca mesta.

Bardejov otvorí počas víkendu 20 odberových miest

V súvislosti s celoplošným skríningovým testovaním na ochorenie COVID-19 mesto Bardejov otvorí počas víkendu (23. – 24. 1.) na 13 stanovištiach celkovo 20 odberových miest. Ako mesto informuje na svojej webstránke, jednotlivé miesta budú otvorené od 7.00 h do 19.30 h. Od 10.00 h bude 15-minútová hygienická prestávka, od 13.00 h do 14.00 h bude prestávka na obed a od 17.00 h opäť 15-minútová hygienická prestávka. Zoznam jednotlivých miest je zverejnený na webstránke mesta, ako aj na sociálnej sieti.

Samospráva v snahe eliminácie rizika prenosu choroby pri čakaní v radoch, v záujme ochrany zdravia a komfortu ľudí, ako aj v snahe vyjsť v ústrety občanom umožňuje na ôsmich miestach online rezerváciu na testovanie. Rezervovať sa môžu na odbernom mieste v Základnej škole (ZŠ) na Komenského ulici, Dennom centre Mihaľov, v strednej priemyselnej škole, v Základnej škole na ulici Pod papierňou, v Spojenej škole Juraja Henischa, v Základnej škole s materskou školou Pod Vinbargom a na dvoch miestach v ZŠ na sídlisku Vinbarg. Na odbernom mieste v Základnej škole s materskou školou Pod Vinbargom bude platiť online rezervácia, ale realizovať sa bude aj odber bez rezervácie. Občania s rezerváciou však budú mať výhodu skoršieho odberu. Rezervovať sa je možné prostredníctvom webstránky mesta.

Obyvatelia, ktorí si z rôznych dôvodov nezvolia online rezerváciu, budú mať podľa radnice k dispozícii webovú stránku www.odbernemiesta.sk, kde sa budú pravidelne aktualizovať stavy čakajúcich na odber. Všetky odberné miesta budú viditeľne označené s uvedením času organizácie odberov. "Vzhľadom na krátkosť času na prípravu testovania, ako aj so zreteľom na snahu samosprávy o maximálny komfort obyvateľov nášho mesta pri samotnom procese testovania chceme poprosiť ľudí o pochopenie a zhovievavosť, najmä v prípade online rezervovania. V neposlednom rade chceme všetkých vyzvať na zodpovednosť, ohľaduplnosť a vzájomnú toleranciu," informuje radnica.

V Považskej Bystrici bude cez víkend k dispozícii 22 odberných tímov

V Považskej Bystrici otvorí radnica počas víkendového (23. – 24. 1.) celoplošného antigénového testovania odberné miesta v 16 mestských a prímestských častiach. K dispozícii bude 22 odberných tímov. Mesto o tom informovalo na webovej stránke.V samotnom meste a v mestskej časti Považská Teplá budú v desiatich odberných miestach testovať v sobotu a v nedeľu od 8.00 do 20.00 h s dvomi prestávkami (12.00 – 13.00 a 17.00 – 17.30). Ďalšie odberné miesto otvoria v športovej hale, kde budú štyri odberné tímy.

V mestských častiach Horný Moštenec, Orlové, Považské Podhradie a Podmanín sa bude testovať iba v sobotu. V častiach Dolný Moštenec, Šebešťanová, Podvažie a Praznov budú odberné miesta k dispozícii iba v nedeľu. Považskobystričania majú stále možnosť otestovať sa aj počas pracovných dní v piatich mobilných odberných miestach na antigénové testovanie. V dvoch z nich sa treba na testovanie prihlásiť elektronicky vopred.

Mesto Michalovce odporúča objednať sa vopred

Obyvateľom mesta Michalovce, ktorí sa počas víkendu (23. a 24. 1.) plánujú zapojiť do celoplošného skríningu na jednom z 13 odberových miest zriadených na území mesta, odporúča samospráva vopred sa na testovanie objednať. Informovala o tom vedúca oddelenia komunikácie, marketingu a kultúry michalovského mestského úradu Iveta Palečková.

Odberové miesta budú v Michalovciach počas víkendu otvorené v čase od 8.00 do 18.00 h s tým, že posledný odber sa bude vykonávať o 17.30 h. Ich zoznam je zverejnený na internetovej stránke mesta, prostredníctvom ktorej sa dá na testovanie i objednať. "Stačí kliknúť na jedno z odberových miest a zvoliť si deň a čas. Dostanete potvrdzujúci e-mail, v ktorom máte aj link na prípadné zrušenie rezervácie, ak sa nebudete môcť dostaviť, aby ste čas neblokovali," priblížila Palečková s tým, že registračný systém umožní objednať sa i na deň testovania, avšak len do 6.00 h.

Mesto Handlová spustilo objednávkový systém na testovanie

Handlovská radnica spustila vo štvrtok objednávkový systém na víkendové skríningové testovanie obyvateľstva na ochorenie COVID-19. Zároveň predĺžila čas testovania o dva dni na jednom z odberových miest, informovala hovorkyňa mesta Jana Paulínyová. "Mesto využíva na objednávky na odbery v troch odberových miestach z 12 rezervačný systém bookio.sk, ktorý samosprávam poskytli na testovanie zadarmo. Objednať sa bude dať cez stránku www.handlova.sk a notifikácia, potvrdenie objednávky, bude zasielaná objednaným výlučne na zadaný email," uviedla Paulínyová.

Pripomenula, že pre objednávky na odbery pre mobilné odberové miesto zriadené v nemocnici platí iný objednávkový systém zverejnený na webovom sídle nemocnice. Radnica zároveň rozšírila testovanie o dva dni. Bude sa týkať odberového miesta v dome kultúry na Námestí baníkov, kde sa budú môcť obyvatelia dať otestovať bez objednávania aj 25. a 26. januára v čase od 15.00 h do 20.00 h. Skríningové testovanie bude v Handlovej v sobotu (23. 1.) a v nedeľu (24. 1.) v čase od 8.00 h do 17.00 h v 12 odberových miestach s prestávkou od 12.00 h do 12.45 h. V Novej Lehote sa budú môcť obyvatelia otestovať len v sobotu, v Morovne len v nedeľu.

"Samospráva žiada o dodržiavanie platných opatrení, najmä rúško, odstup, ruky, a priebežné využívanie odberových miest, kam nie je potrebné sa nahlásiť," dodala Paulínyová. Počas odberov zriadila radnica pre odberové miesta telefonický dispečing. Mesto bude informovať o prípadných čakacích dobách v mimoriadnom vysielaní mestského rozhlasu, na svojom webovom sídle a na sociálnej sieti. Zoznamy odberových miest zverejnila samospráva tiež na plagátových plochách mesta. Predbežne má na oba dni celoplošného testovania dostatočný počet personálu zloženého zo zdravotníkov a dobrovoľníkov.

FNsP Žilina zvýšila kapacitu antigénového testovania

Fakultná nemocnica s poliklinikou (FNsP) v Žiline mimoriadne zvýšila kapacitu mobilného odberového miesta na antigénové testovanie pre verejnosť. Od štvrtka do stredy (27. 1.) bude otvorené v predĺženej prevádzke od 7.00 do 17.45 h v pracovné dni i počas najbližšieho víkendu. Informovala o tom hovorkyňa nemocnice Lenka Záteková. Doplnila, že otestovať sa môžu obyvatelia objednaní na presný termín prostredníctvom portálu www.korona.gov.sk, zároveň však aj neobjednaní záujemcovia, ktorí prídu priamo na mobilné odberové miesto v čase jeho prevádzkových hodín.

Podľa generálneho riaditeľa FNsP Žilina Igora Stalmašeka chce nemocnica maximálne vyjsť v ústrety občanom a zlepšiť pre nich dostupnosť antigénového testovania. "Po ohlásení nových opatrení skríningového testovania mnohonásobne stúpol počet záujemcov o antigénové testy, pričom stovky dostupných termínov na objednanie boli okamžite obsadené. Napriek tomu, že je naša nemocnica aktuálne plne vyťažená novými úlohami v rámci pandémie ochorenia COVID-19, oslovili sme zamestnancov. Súhlasili, že nad rámec doterajších povinností rozšírime kapacity antigénového testovania, aby sme prispeli k efektívnejšiemu a pre ľudí pohodlnejšiemu skríningu," priblížil generálny riaditeľ žilinskej nemocnice.

Pravidlá skríningu sa podľa Zátekovej vo väčšej miere nedotknú samotných zamestnancov, ktorých preventívne testujú každý týždeň a potvrdenia im vydá samotná nemocnica. Dokument o výsledku testu dostanú i všetci pacienti hospitalizovaní v žilinskej nemocnici v období platných nariadení. "V predchádzajúcich kolách plošného testovania sme otvorili mobilné odberové miesta zároveň pre rodinných príslušníkov pracovníkov nemocnice, čo sa nám osvedčilo. Preto k tomu pristupujeme aj tentoraz. Testovať ich budeme mimo verejnosti v pracovné dni poobede a v sobotu počas celého dňa podľa individuálneho harmonogramu jednotlivých oddelení," uviedol Stalmašek.

Mobilné odberové miesto na antigénové testovanie pre verejnosť sa nachádza za pavilónom gynekológie a pôrodníctva pri záchytnom parkovisku liečebne dlhodobo chorých. "Mimoriadna prevádzková doba je od 7.00 do 17.45 h s možnosťou testovania pre objednaných i neobjednaných záujemcov. Posledný odber bude o 17.45 h, následne si odberové miesto vyhradzuje právo nevyšetriť ďalších pacientov," dodala hovorkyňa nemocnice.

V prvý deň prevádzky piatich odberových miest v Malackách urobili 2556 testov

Počas stredy (20. 1.), prvého dňa prevádzky piatich odberových miest v Malackách, vykonali 2556 testov, 44 z nich vyšlo pozitívnych. Samospráva o tom informuje na sociálnej sieti. Od stredajšieho rána pribudlo k dovtedajším dvom odberovým miestam v malackom kaštieli a v kasárňach na sídlisku Juh ďalšie tri v miestnych školách. Podľa odhadov mesta zvýšili kapacitu o 12.500 termínov. Ak by ani päť odberových miest nestačilo pokryť záujem verejnosti, mesto je pripravené zriadiť ďalšie.

Všetky zriadené odberové miesta budú k dispozícii do 26. januára, v kasárňach nie je potrebná rezervácia, na ostaných miestach je potrebné sa zaevidovať sa na presný termín. Linky na objednanie nájdu záujemcovia na webe mesta. Vláda v nedeľu (17. 1.) po týždni diskusií rozhodla, že uskutoční od 18. do 26. januára kontinuálny skríning, ktorý má ukázať aktuálny stav pandémie nového koronavírusu na celom Slovensku. Testovanie nie je povinné, no po 27. januári bude pri ceste do práce, ale aj do prírody podmienkou negatívny test. Oslobodené z tejto povinnosti sú len niektoré skupiny a prípady, napríklad seniori nad 65 rokov a mládež do 15 rokov, povolená bude aj cesta na pracovný pohovor, limitovanú výnimku pri pobyte vonku majú i mamičky s malými deťmi.