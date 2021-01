KORONAVÍRUS Na prechod cez hranice by sa mohol použiť covid certifikát, tvrdí Martin Klus

BRATISLAVA - Na prechod cez hranice by sa mohol použiť covid certifikát. Obsahovať by mal buď výsledok negatívneho testu na ochorenie COVID-19, potvrdenie o prekonaní infekcie, alebo o zaočkovaní proti ochoreniu. Certifikáty by mohli fungovať ako QR kódy v mobile. Informoval o tom štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí Martin Klus počas stredajšieho rokovania vlády.

Pri prechode hranicou by po naskenovaní QR kódu zasvietilo, či je osoba pustená do krajiny alebo nie. "Výrazne by to debyrokratizovalo proces slobody pohybu, minimálne v rámci európskej dvadsaťsedmičky, a predpokladáme, že aj celosvetovo," podotkol Klus. K certifikátu by sa mohla priradiť aj biometrická fotografia, aby to nebolo zneužiteľné. Letecké spoločnosti podľa tajomníka prejavili záujem, že by automaticky akceptovali takéto certifikáty. Štátny tajomník predpokladá, že vznikne aj papierový dokument s QR kódom pre ľudí, ktorí nemajú smartfóny.

Momentálne sa premýšľa nad technickým riešením certifikátu. Naráža sa aj na problém ochrany osobných údajov. "Vieme si predstaviť, že technické riešenie by mohlo byť na svete v priebehu dní, v najhoršom prípade týždňov," uviedol Klus. Dodal, že očakávajú aj tlak na to, aby certifikát vznikol čo najskôr.

Súčasťou certifikátu by mali byť podľa Klusa len vakcíny schválené Európskou úniou, a to od konzorcia Pfizer/BioNTech, spoločnosti Moderna a v budúcnosti aj od spoločnosti AstraZeneca. Klus predpokladá, že otázkou covid certifikátov sa bude zaoberať štvrtkový (21. 1.) samit lídrov. Grécko považuje covid certifikát za jednu z najlepších možností, ako zachrániť letnú sezónu.