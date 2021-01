Dvaja opití Trnavčania šoférovali to isté auto: Polícia ich oboch zadržala

TRNAVA – V cele policajného zaistenia skončili zhodne s troma promile alkoholu v krvi Trnavčania vo veku 51 a 38 rokov. Obaja viedli v stave opitosti to isté auto, polícia ich postupne oboch zadržala. Informovala o tom krajská policajná hovorkyňa v Trnave Zlatica Antalová.

Policajná hliadka v piatok (15. 1.) popoludní zastavila na Mozartovej ulici v Trnave auto Renault Clio, ktorého 51-ročný vodič jazdil po strede cesty so zapnutými smerovkami. Muža podrobili dychovej skúške a po výsledku ho zadržali. Auto bolo odtlačené na parkovacie miesto a riadne uzamknuté. Pol hodiny na to spozorovala iná hliadka na Beethovenovej ulici to isté auto. Policajti ho skontrolovali aj druhýkrát a u 38-ročného muža okrem alkoholu zistili, že má súdom zakázané viesť motorové vozidlá.

"Obaja vodiči boli riešení za prečin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky v tzv. superrýchlom konaní. O ich vine a treste rozhodol sudca v nedeľu (17. 1.). Po verdikte boli prepustení na slobodu," uviedla hovorkyňa.

Dvaja Trnavčania však podľa jej informácií neboli jediní, ktorí si sadli za volant opití. Policajti v Trnavskom kraji museli riešiť od piatka celkovo sedem vodičov, ktorí sa rovnako dopustili trestného činu. "Polícia je aj naďalej nekompromisná a vodičom šoférovanie pod vplyvom alkoholu tolerovať na cestách nebude," doplnila.