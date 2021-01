Strana Hlas-SD označila koalíciu za spolupáchateľa: Pomohla naplniť Matovičovu obsesiu

BRATISLAVA - Vládna koalícia sa stala spolupáchateľom premiéra Igora Matoviča (OĽANO) pri napĺňaní jeho obsesie z celoplošného testovania. Myslí si to strana Hlas-SD, ktorej stanovisko k oznámenému schválenému uzneseniu vlády oznámila hovorkyňa Patrícia Medveď Macíková.

Vláda rozhodla na nedeľňajšom mimoriadnom rokovaní o spojení zákazu vychádzania s plošným celoslovenským skríningom. Obyvatelia majú využiť možnosti, ktoré majú na pretestovanie. Hlas však upozorňuje na to, že od 27. januára bude negatívny test podmienkou na cestu do práce alebo pobyt v prírode, čím sa testovanie stalo podľa strany de facto opäť povinným.

"Jediným rozdielom od novembrového 'vylodenia v Normandii' je rozšírenie počtu testovacích dní z dvoch na deväť dní, no s výrazne nižšími možnosťami nechať sa otestovať," upozornila Medveď Macíková. "Hlas-sociálna demokracia preto žiada vládu, aby bolo toto testovanie dobrovoľné a aby namiesto celoplošného skríningu pomohla s testovaním samosprávam v najzasiahnutejších oblastiach," dodala.

Vláda po týždni diskusií rozhodla o tom, že uskutoční od 18. do 26. januára kontinuálny skríning na celom Slovensku, ktorý má ukázať celoplošnú situáciu s pandémiou. Podľa výsledkov pretestovania sa má SR rozdeliť na 37 horších a 36 lepších okresov s tým, že v tých horších sa bude skríning opakovať.

Vláda tiež rozhodla o tom, že predlžuje zákaz vychádzania do 7. februára. Po 27. januári má byť podmienkou cesty do práce negatívny antigénový alebo PCR test, rovnako aj pre pobyt v prírode. Podmienka sa však nebude týkať mládeže do 15 rokov a seniorov nad 65 rokov ani ťažko zdravotne postihnutých. Minister zdravotníctva SR Marek Krajčí (OĽANO) verí, že pretestovanie i efekt pokračujúceho lockdownu umožní už od 1. februára, možno i skôr, uvoľňovanie opatrení.