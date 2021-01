Hrozivé FOTO zrážky pri Trnave: Havarovali tri autá, prvé slová polície o príčine nešťastia

Nešťastie sa stalo vo štvrtok podvečer pri obci Bučany. Dopravní policajti šetrením zistili, že pravdepodobnou príčinou nehody bola nepozornosť zo strany vodiča Škody Octavia. Ten počas jazdy smerom do Trnavy pravdepodobne nesledoval situáciu na ceste.

Podľa slov polície nestihol zareagovať a narazil do pred ním idúceho auta Renault Clio. To chcelo tesne pred nárazom odbočiť na vedľajšiu cestu. Po zrážke ho odhodilo do protismeru, kde sa čelne zrazilo s protiidúcim VW Golfom.

Zdroj: FB/Polícia SR - Trnavský kraj

Policajti podrobili všetkých vodičov dychovým skúškam, prítomnosť alkoholu sa však nepotvrdila. Havária sa nezaobišla bez zranenia. „Hrozivo vyzerajúca nehoda si vyžiadala jednu zranenú osobu, ktorú po prvotnom ošetrení previezli s viacerými zraneniami do trnavskej nemocnice,“ priblížili ochrancovia zákona.

Zdroj: FB/Polícia SR - Trnavský kraj

Počas dokumentovania nehody bol hlavný ťah na Trnavu neprejazdný a tvorili sa tu niekoľkokilometrové kolóny. Sprejazdniť sa ho podarilo po necelej hodine.

Zdroj: FB/Polícia SR - Trnavský kraj

Polícia po nešťastí vyzýva vodičov, aby jazdili opatrne. „Stále platí, že sa na jazdu treba plne sústrediť. O to viac, ak je vonku tma a zlé počasie. Stačí sekunda a do cieľa svojej cesty už nemusíte prísť.“