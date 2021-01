Kauza nákupu testov RapiGEN: Sulík vracia úder! O ich nákupe rozhodli nominanti OĽaNO

O nákupe antigénových testov RaPiGen v októbri 2020, o ktorých sa premiér Igor Matovič vyjadril, že "by nimi netestoval ani psa" a že je to "šmejd", rozhodla komisia, v ktorej väčšinu mali zástupcovia ministerstva zdravotníctva a Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (5 z 9), reagovalo ministerstvo hospodárstva.

Testy RapiGEN vyvolávajú u nás vášne v koalícii: Na ich kritiku reagujú aj Juhokórejci, ktorí ich vyrábajú

Za nákup nesú zodpovednosť premiér a šéf zdravotníctva

Všetci zástupcovia písomne súhlasili s nákupom testov RapiGen. "Za tento nákup nesú zodpovednosť ministerstvo zdravotníctva a premiér, ktorý tento nákup osobne riadil," upozorňuje vicepremiér a minister hospodárstva Richard Sulík. Málo kvalitné testy mohli byť nakúpené, lebo bolo zle napísané zadanie, ktoré pripravilo ministerstvo zdravotníctva, uvádza ďalej Sulíkov rezort.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Správne zadanie až na piaty pokus

Práve z tohto dôvodu pri kúpe testov rezortom hospodárstva trval Sulík na prísnejšom zadaní, vrátane požadovaných validácií. Správne zadanie ministerstvo zdravotníctva napísalo po 17-ich dňoch a na piaty pokus. "Dôvod, že zadanie muselo napísať ministerstvo zdravotníctva bol ten, že priamo v uznesení vlády bola takáto podmienka. Len vďaka snahe Richarda Sulíka o presnejšie zadanie na nákup antigénových testov sa teda situácia nezopakovala," píše ďalej v stanovisku rezort.

Zdroj: Topky/Maarty

K nákupu testov pod gesciou rezortu hospodárstva boli prizvaní aj zástupcovia mimovládnych organizácií Transparency International a Zastavme korupciu, ktorí v postupe rezortu hospodárstva nenašli pochybenia. "Nechávam na posúdenie každého, kto a akou mierou je teda zodpovedný za aktuálnu situáciu na Slovensku," zdôraznil Sulík. Vicepremiér zároveň víta, že nákup testov preverí aj generálna prokuratúra.

Žilinka dal pokyn na preverenie nákupu

Generálny prokurátor Maroš Žilinka dal pokyn na preverenie nákupu jedného milióna antigénových testov značky RaPiGen Správou štátnych hmotných rezerv SR za 3,9 milióna eur. Informovala o tom hovorkyňa generálnej prokuratúry SR Jana Tökölyová. "Generálny prokurátor tak urobil z úradnej povinnosti po tom, ako si dňa 9. januára vypočul v Sobotných dialógoch RTVS vážne tvrdenia predsedu vlády SR Igora Matoviča (OĽANO) o nekvalite nakúpených testov, ktoré nezachytia nikoho, o 'šmejde', ktorým by netestoval ani psa, oklamaní a hókusoch–pókusoch na 250.000 otestovaných ľuďoch a o tom, čo bude so škodou 3,9 milióna eur," zdôraznila hovorkyňa.

Zdroj: TASR – Jakub Kotian

"Budem sa pýtať kolegu Richarda Sulíka (SaS), čo teraz s tou škodou," povedal sa v Sobotných dialógoch premiér na margo spomínaných testov. "Ľudom sme dali falošný pocit, že nie sú chorí," vyjadril sa Matovič. Za nedostatok testov viní Matovič práve ministra hospodárstva Sulíka, chce mu preto zobrať kompetenciu nakupovať testy a presunúť ju na iného člena vlády. "Musíme tú kompetenciu ministrovi zobrať, lebo ten by testy nakúpil niekedy až v auguste," poznamenal Matovič.

Hmotné rezervy zodpovedajú za proces nákupu, nie špecifikáciu testov

Pri všetkých antigénových testoch na plošné testovanie zabezpečovala Správa štátnych hmotných rezerv proces nákupu, no špecifikáciu testov jej stanovilo ministerstvo zdravotníctva. V reakcii na opakovane medializované informácie o nižšej kvalite testov od spoločnosti RaPiGen a pochybnostiach o ich obstaraní to uviedol predseda SŠHR Ján Rudolf. "Úlohou správy štátnych hmotných rezerv je na základe zákona transparentne realizovať proces obstarania, a nie vyhodnocovať odborné kritériá stanovené vyššou autoritou. Treba si uvedomiť, že my sme štátne sklady, nie experti v danej oblasti," skonštatoval Rudolf.

Ako vysvetlil predseda SŠHR, postup pri obstarávaní akéhokoľvek materiálu, ktoré hmotné rezervy realizujú, je vždy rovnaký. "Aj pri nákupe antigénových testov od spoločnosti RaPiGen hodnotila kritériá odborná komisia. Pri tomto nákupe bola zložená zo štyroch zástupcov Ministerstva zdravotníctva SR s právom vyhodnocovať ponuky, z dvoch zástupcov Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR s právom vyhodnocovať ponuky, z jedného zástupcu Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv s právom vyhodnocovať ponuky, z dvoch zástupcov SŠHR SR s právom vyhodnocovať ponuky a po jednom zástupcovi zo SŠHR SR a ministerstva hospodárstva bez možnosti vyhodnocovať ponuky," spresnil. Komisia vybrala na základe špecifikácie, ktorú stanovilo ministerstvo zdravotníctva, päť testov, ktoré splnili požadované kritériá vrátane testu Biocredit od spoločnosti RaPiGen.

Na základe požiadavky Ministerstva zdravotníctva a Ministerstva dopravy a výstavby bolo k dnešnému dňu vyskladnených 264 200 kusov testov Biocredit od firmy RapiGen, pričom SŠHR SR nemá žiadnu oficiálnu sťažnosť na nekvalitu týchto testov. Juhokórejský výrobca vo svojom oficiálnom liste deklaruje dodávky týchto testov do 41 krajín sveta. Napriek vyššie uvedeným skutočnostiam bude Správa štátnych hmotných rezerv plne súčinná pri akomkoľvek preverovaní príslušných orgánov.