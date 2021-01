Žilinka odmieta informácie o oslabovaní boja s extrémizmom: Ide o výmysel

Deklaroval, že ak by došlo k zlúčeniu niektorých oddelení aj na Úrade špeciálnej prokuratúry (ÚŠP), neznamená to, že by sa prestala prikladať vážnosť boji s extrémistickou kriminalitou. Považuje za opodstatnené, aby túto agendu vykonávali prokurátori v rámci oddelenia organizovaného zločinu, terorizmu a extrémizmu. Hovorí o prepojenosti týchto oblastí a potrebe efektívnej práce.

"Informácie o tom, že sa má oslabiť boj proti extrémizmu, sú absolútne vymyslené, ba až zlomyseľné. Informácia o tom, že má zaniknúť špecializácia na vybavovanie trestných vecí extrémizmu je rovnako zavádzajúca," uviedol Žilinka s tým, že na pravde sa nezakladá ani to, že by agendu extrémizmu malo vybavovať menej prokurátorov. Je podľa neho smutné, že v napätej situácii aj v súvislosti s pandémiou sa umelo vytvorila takáto kauza.

Žilinka hovorí o potrebe optimalizácie štruktúry ÚŠP, poukázal aj na nízky personálny stav. Finálny plán zmien by podľa neho mohli mať pripravený do desiatich dní. Ozrejmil, že po jeho realizácii by sa mohli agende extrémizmu venovať 11 prokurátori v rámci nového oddelenia organizovanej kriminality, terorizmu a extrémizmu. Tvrdí, že všetky tieto oblasti sú "spojené nádoby". Ich zlúčenie podľa neho neznamená zrušenie oddelenia alebo potieranie špecializácie. Deklaroval, že ak by aj niečo nefungovalo ako samostatný útvar v rámci ÚŠP, stále by to bolo na ÚŠP, a teda bude garantovaná špecializácia.

Dodal, že okrem iného uvažujú aj o reorganizácii odboru ekonomickej kriminality. Zvyšovanie stavov sa má týkať primárne odboru všeobecnej kriminality, a to oddelenia boja proti korupcii aj prípadného nového odboru organizovaného zločinu, terorizmu a extrémizmu.

"Nie je akceptovateľné, a už ani udržateľné, aby vzhľadom na charakter trestných vecí, ozaj veľkých trestných vecí, mohli zastrešovať boj proti korupcii piati prokurátori špecializujúci sa na korupciu," podčiarkol s tým, že to chcú zdynamizovať a vytvoriť prokurátorom také podmienky, aby boli vo všetkých oblastiach stopercentní.

Aj takto chcú podľa jeho slov prispieť k zefektívneniu práce prokurátorov aj k rovnomernejšiemu a vyváženejšiemu vybavovaniu trestných vecí. Nemôže sa podľa neho stať, že niektorí prokurátori budú zavalení spismi, pracovať vo dne a v noci, pričom strávia týždne na pojednávaniach, zatiaľ čo iní budú mať omnoho menej práce.

To, čo chcel dementovať, nakoniec potvrdil

Dnes generálny prokurátor SR Maroš Žilinka reagoval na informácie o zámere zrušiť protiextrémistické oddelenie Úradu špecializovanej prokuratúry. To, čo chcel dementovať, však nakoniec potvrdil.

“Zlúčenie protiextrémistického oddelenia s iným, ako naznačil generálny prokurátor, totiž znamená de facto aj de iure jeho zrušenie. Špeciálni prokurátori, doteraz plne sústredení na extrémistickú kriminalitu, tak budú svoje kapacity deliť aj na odlišný typ kriminality a na Úrade špeciálnej prokuratúry nezostane nikto, kto by sa zaoberal výlučne extrémistickou delikvenciou. Preťaženosť kapacít na iných oddeleniach predsa nemôže byť dôvodom na odoberaní kapacít protiextrémistickému oddeleniu,” hovorí predsedníčka Progresívneho Slovenska Irena Bihariová.



Navrhované zmeny by dokonca mesiaca mala definitivne schváliť vláda, preto sa Bihariová obrátila listom na generálneho prokurátora, ale aj predsedov koaličných strán, ministra vnútra a ministerku spravodlivosti so žiadosťou o stretnutie.



Obavy o oslabení boja s extrémizmom potvrdzujú aj aktuálne diskutované zmeny v jednotke NAKA, ktorá má v pôsobnosti boj proti terorizmu a extrémizmu. Vo vnútrorezortnom pripomienkovaní sa konzultuje návrh, aby bola jednotka pozbavená nielen časti agendy, ale aj zhruba 30 príslušníkov v operatíve. Už dnes táto jednotka pracuje v značnom oslabení oproti stavu, ktorý pôvodná reforma z roku 2016 predpokladala. Podľa Bihariovej hrozí, že jednotka tak reálne ostane bez potrebných ľudí a stane sa viac monitorovacím centrom, než akcieschopnou silou na boj s extrémistickou kriminalitou.

“Bude neodpustiteľné, ak táto vláda postupne zničí to, čo ešte aj Kaliňák dokázal v boji s extrémizmom podporiť. A to sa tvárila, že chce zabrániť hrozbe vlády Smeru s ĽSNS. Nič lepšie pre ich návrat nemôže urobiť, než podporiť takéto zmeny,” uzavrela Bihariová.