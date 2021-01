KORONAVÍRUS Matovičovi zrazil hrebienok poslanec z jeho vlastnej vlády: Takto to s grafom nebolo!

Premiér si spolu s ministrami zaumienili, že jediná cesta z tohto zlého stavu je zopakovanie plošného testovania. Neskôr vysvitlo, že sa proti nemu postavil Richard Sulík. "Treba to urobiť tak, ako to bolo na jeseň na Orave, systematické testovanie v troch vlnách za sebou, inak to nefunguje," uviedol Matovič. Premiér upozornil, že jediné opatrenie, ktoré môže mať potenciál znížiť súčasné šírenie vírusu, je "urobiť to, čo bolo schválené v polovici novembra". "Je preto najvyšší čas prijať rozhodnutie," zdôraznil.

Graf, ktorý prezentoval Matovič Zdroj: Úrad vlády SR

Sulík podľa Naďa klamal

Dnes navyše krátko pred vládou upozornil minister obrany Jaroslav Naď na to, že Sulík v médiách nehovoril pravdu o tom, že nesúhlasí s plošným testovaním, pretože na vláde s plánom vraj súhlasil. Jeho slová potvrdil aj premiér Matovič. "Pán Sulík veľmi zvláštne narába s pravdou," skonštatoval premiér pred rokovaním vlády. Ukázal pritom na graf, kde upozornil, že po plošnom testovaní išla krivka nahor. To, či za to môže testovanie, zdá sa, neodsúhlasili všetci vo vládnych stranách.

Poslanec SaS to vidí inak

V prípade poklesu krivky si myslí čosi iné poslanec Radovan Kazda zo SaS. "Pán predseda vlády na tlačovej konferencii povedal, že vzhľadom na to, že sme začiatkom novembra spustili plošné testovanie, tak sme zlomili väzy vývoju pandemickej krivky. Neskôr označil 4300 ľudských životov za dôsledok toho, že druhé plošné testovanie nebolo," poznamenal Kazda, pričom vytiahol graf prípadov z Česka.

Kazda porovnal krivku s prípadmi v Česku Zdroj: Facebook/Radovan Kazda

V Česku bol pokles aj bez testovania

"Spomenul som si na vtedajší priebeh pandemickej krivky v Česku, ktorá našu predbiehala o pár dní. Tiež jej vtedy zlomili väzy. Sprevádzané to bolo podobnými opatreniami obmedzenia mobility, aké boli použité na Slovensku. Avšak bez plošného testovania," argumentuje poslanec SaS.

Zdroj: TASR - Jaroslav Novák

Podobný priebeh mala podľa Kazdu októbrovo-novembrová pandemická vlna aj v mnohých iných krajinách a tiež bez plošného testovania. "Isteže to neznamená, že na základe tejto jednej informácie treba plošné testovanie odsúdiť. Obávam sa však, že niektorým ušiam, ktoré si z ponuky dňa zvyknú starostlivo vyberať kvalitnú argumentáciu, môže tento spôsob úsudku spôsobiť nechuť počúvať," uzavrel.