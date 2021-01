Ku kvalite školstva má prispieť kurikulárna reforma a podporné tímy, tvrdí minister školstva Gröhling

BRATISLAVA – Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu sa chce s kvalitou v školstve vyrovnať viacerými krokmi. Ide napríklad o kurikulárnu reformu, otvorenie učebnicového trhu, vzdelávanie učiteľov, ale aj o podporné tímy. V rozhovore to pre TASR uviedol šéf rezortu školstva Branislav Gröhling (SaS).

"Čo sa týka kvality, tak nemôžete urobiť jedno opatrenie a na základe toho poviete, že sa zvýši kvalita v školách. To nefunguje," povedal minister školstva. Podľa neho sa kvalita dá docieliť napríklad otvorením učebnicového trhu, čiže bude k dispozícii väčšie portfólio modernejších učebníc, z ktorých si budú môcť učitelia vyberať. Za ďalšiu zmenu označil vzdelávanie učiteľov, ktoré doteraz robilo ministerstvo školstva cez svoju organizáciu. "Budeme otvárať vzdelávanie a budú ho môcť robiť aj iné, či už súkromné organizácie, neziskové organizácie alebo občianske združenia, ktoré ich robia už aj teraz. Myslím si, že ich robia omnoho zmysluplnejšie ako ich robí štát," povedal minister s tým, že v tejto súvislosti sa uskutoční aj proces akreditácie.

Minister upriamil pozornosť aj na už spustenú kurikulárnu reformu, do ktorej je zapojených okolo 40 základných škôl. "Konečný stav vedomostí sme neurčovali po ročníkoch, ale po cykloch, pričom je rozdelený na tri časti. Prvý je pre 1. až 3. ročník, druhý cyklus je pre 4. až 5. ročník a tretí pre 6. až 9. ročník základných škôl," poznamenal minister školstva. Ako dodal, keď učiteľ vidí, že žiak učivo nestíha, tak si ho môže posunúť aj do druhého ročníka. Tvrdí, že takto dávajú školám voľnosť, aby individuálne pracovali so žiakmi.

Ku kvalite v školstve majú podľa ministra prispieť aj podporné tímy. Rezort školstva investoval 80 miliónov eur do podpory jednotlivých profesií na školách. "Ide o mozaiku viacerých opatrení, ktorá bude viesť k tomu, že školstvo bude kvalitnejšie a že sa žiaci dokážu lepšie uplatniť v živote," povedal minister. Zároveň si myslí, že je potrebné pripravovať mladých ľudí na život, aby sa vedeli uplatniť tam, kde chcú oni, a aby si mohli plniť sny.