Poslanci si prajú pre zdravotníctvo okrem zvládnutia pandémie viac financií

Nezaradený poslanec Richard Raši z mimoparlamentného Hlasu-SD by si prial výmenu ministra zdravotníctva Mareka Krajčího (OĽANO). Predsedníčka parlamentného výboru Jana Bittó Cigániková (SaS) komentovala, že na to, aby sa slovenské zdravotníctvo posunulo, je potrebné zaviesť viacero systémových zmien. "Napríklad prijať opatrenia, ktoré by zabránili zadlžovaniu nemocníc, zlepšenie pracovných i finančných podmienok pre zdravotníkov. Potešilo by ma však, aj keby sa podarilo zaviesť základný nárok pacienta. Nevyhnutná je stratifikácia nemocničnej aj ambulantnej siete," uviedla.

Za najväčšiu výzvu považuje členka výboru Zuzana Šebová zavedenie elektronického zdravotníctva, fungujúci DRG systém, rozumné oprášenie myšlienky rozvrstvenia nemocníc, aktívnu prevenciu, zlepšenie starostlivosti o dlhodobo chorých a reformu ambulantnej starostlivosti. Priala by si fungujúci systém v trojuholníku pacient – poskytovateľ zdravotnej starostlivosti – zdravotná poisťovňa. "Je potrebné ho nastaviť tak, aby sme už neboli svedkami situácií, pri ktorých sa všetci sťažujú na všetkých okolo seba," povedala.

Najväčšou výzvou podľa ďalšej členky výboru, Moniky Kaveckej (OĽANO), naďalej zostáva podpora, odmeňovanie a pomoc preťaženému personálu. Zdravotníkom podľa jej slov treba ukázať, že si spoločnosť cení ich obetavosť. Dôležité je podľa nej zamedziť ich odchodu.

Člen výboru Vladimír Baláž (Smer-SD) poznamenal, že koncom minulého roka prišli do NR SR zákony, v ktorých sa odráža snaha zmeniť zdravotnú politiku. Víta preto silnejšiu regulačnú úlohu štátu. Ak v oblasti organizácie zdravotnej starostlivosti nedôjde k vytvoreniu jasných pravidiel a k dobrým dohodám s privátnym sektorom, ktorý zabezpečuje viac ako 80 percent zdravotnej starostlivosti, môže podľa neho táto snaha vyústiť do zlyhania celého systému.

Po upokojení situácie okolo pandémie bude podľa neho potrebné, aby sa všetky politické sily v štáte spolu s odbornou verejnosťou spojili pri práci na spoločnom pohľade na to, aké zdravotníctvo na Slovensku chceme mať. Jeho prianím je, aby sa lekári mohli vrátiť ku klasickej medicíne.

Raši by si pre slovenské zdravotníctvo prial viac peňazí, pre slovenských pacientov veľa zdravia a usmievavých lekárov, sestry a zdravotníkov a pre slovenských zdravotníkov ohodnotenie. "Hrozí, že nám celý zdravotný systém skolabuje, ak sa nenaleje minimálne 500 miliónov, ktoré vláda na rezervnom fonde má," komentoval.

Za personálnu výzvu považuje Raši výmenu šéfa rezortu zdravotníctva a to za kohokoľvek, kto bude "ochotný komunikovať so zdravotníkmi, bojovať za nich a získať pre nich peniaze a kto bude schopný manažovať rezort v mimoriadne ťažkej situácii".