Do kritickej infraštruktúry by mohol patriť aj sektor pôdohospodárstva, navrhujú poslanci

BRATISLAVA - Medzi sektory kritickej infraštruktúry by mohol pribudnúť aj sektor pôdohospodárstva a medzi orgány štátnej správy na úseku kritickej infraštruktúry by sa mohlo zaradiť aj Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Navrhujú to poslankyne Národnej rady (NR) SR Anna Zemanová a Jarmila Halgašová (obe SaS) a poslanec Jaroslav Karahuta (Sme rodina) v novele zákona o kritickej infraštruktúre, ktorú predložili do parlamentu.