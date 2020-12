KORONAVÍRUS Ďalšia dávka vakcín je plánovaná na začiatok januára, informuje ministerstvo

BRATISLAVA - V priebehu januára by malo byť na Slovensku k dispozícii 150.000 očkovacích látok. Dodávka ďalších vakcín je plánovaná na 4. januára, ďalšie potom vo frekvencii jedenkrát týždenne. Potvrdilo to Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR.

Rezort predpokladá, že počas januára budú postupne prichádzať aj vakcíny od iných spoločností po ich úspešnej registrácii. "Detailné informácie sú zatiaľ v procese internej komunikácie," dodala hovorkyňa ministerstva Zuzana Eliášová. Slovensko má zakontrahovaných a má teda možnosť zakúpiť až 17,4 milióna dávok dostupných na potreby očkovania.

Ministerstvo predpokladá, že v krajine by malo byť zaočkovaných približne 3,3 milióna obyvateľstva, teda približne toľko, koľko sa zúčastnilo na plošnom testovaní. "Tento počet by mal byť rozložený v čase a je potrebné začať očkovať od najrizikovejších skupín. Čiže, ak použijeme dvojdávkovú vakcínu, potrebujeme 6,6 milióna dávok vakcín a plán očkovania musí obsahovať časový harmonogram a logistiku distribúcie a vykonania," uviedla Eliášová.

Zdroj: TASR – Lukáš Grinaj

Očkovacie látky, ktoré krajina nevyužije, môže vložiť do tzv. bazára, odkiaľ si ich v prípade potreby môže prevziať iná krajina. Ďalšie dávky vakcín budú navezené do 25 vakcinačných centier. "Opäť tak ako v prípade štyroch pilotných vakcinačných centier, aj tu sa začne s vakcináciou zdravotníckych pracovníkov, ktorí sú v priamom kontakte s pacientmi s ochorením COVID-19, následne sa bude pokračovať s ďalšími skupinami podľa definovaných fáz vakcinácie," spresnila hovorkyňa.

Počet vakcinačných centier by mal postupne dosiahnuť 79. Od 4. januára bude podľa Eliášovej fungovať aj registračný formulár na stránke korona.gov.sk, kde sa budú môcť prioritne registrovať zdravotníci.

Rozhodnutie o počte očkovacích dávok sa očakáva do pár dní

Rozhodnutie, ktoré umožní z jednej fľaštičky očkovacej látky proti novému koronavírusu očkovať šesťkrát namiesto päť, by mohlo padnúť do niekoľkých dní. Uviedla to Magdaléna Jurkemíková, hovorkyňa Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL).

Európska lieková agentúra (EMA) aktuálne posudzuje žiadosť konzorcia Pfizer/BioNTech o zmenu v registrácii vakcíny proti COVID-19. Ak mu EMA a Európska komisia vyhovejú, počet zaočkovaných ľudí z jednej fľaštičky očkovacej látky sa zvýši.

"Registračné rozhodnutie vydala Európska komisia na základe vedeckého posúdenia Európskej liekovej agentúry. Zmena takéhoto rozhodnutia sa preto takisto musí uskutočniť na úrovni EÚ na základe dodania dát o využití šiestich dávok z jednej liekovky," opísala Jurkemíková. EMA bezodkladne zmenu posúdi a vydanie rozhodnutia sa tak podľa hovorkyne očakáva do niekoľkých dní.

Počet zaočkovaných zdravotníkov v nitrianskej nemocnici prekročil tisícku

V nitrianskej fakultnej nemocnici (FN) pokračuje už šiesty deň očkovanie proti ochoreniu COVID-19. Ako oznámila nemocnica, v priebehu Silvestra počet zaočkovaných zdravotníkov prekročil tisícku.

Počas stredy (30. 12.) boli okrem personálu nitrianskej nemocnice zaočkovaní aj zdravotníci prvej línie z nemocníc v Leviciach, Nových Zámkoch a Komárne. „V očkovaní budeme pokračovať 4. januára,“ informovala FN.