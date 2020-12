Koaličné napätie na konci roka sa prenáša do celej spoločnosti, tvrdí Hrabko

BRATISLAVA – Rok 2020 na Slovensku završujeme v štádiu politickej krízy sprevádzanej permanentným napätím vo vládnej koalícii, ktoré sa prenáša do celej spoločnosti. V diskusii to pri príležitosti hodnotenia politických udalostí druhého polroka 2020 povedal publicista Juraj Hrabko.

Za veľký problém považuje rekordne rastúce čísla ľudí nakazených novým koronavírusom a rýchlu nápravu podľa neho neprinesie ani začínajúce sa očkovanie. „Všetci si veľa sľubujeme od vakcíny, ale ani to nepôjde z večera do rána,“ uviedol. Slovensko pritom podľa Hrabka v prvom polroku 2020 zvládlo nápor nového koronavírusu veľmi dobre, a to tak v čase, keď bol premiérom Peter Pellegrini (aktuálne Hlas-SD), ako aj neskôr pod taktovkou Igora Matoviča (OĽANO). Začiatkom leta však podľa Hrabka všetci túžili po uvoľnení opatrení na obmedzenie mobility a tie sa skutočne na celoeurópskej úrovni uvoľnili.

„Postoj Slovenska bol rozumnejší ako v Českej republike a dodnes to do istej miery vidieť na číslach. Česko, ale aj iné krajiny úplne povolili napríklad v prípade rúšok. U nás ostali rúška povinné v interiéroch a MHD aj počas letných prázdnin,“ pripomenul Hrabko. „Ale intenzívnu prípravu na jeseň nebolo vidieť ani u nás, čo bola chyba, ktorá sa vypomstila. Následky vidíme dodnes,“ dodal s tým, že minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽANO) aktuálne bojuje o to, aby sa dokázal vyhnúť kolapsu nemocníc.

Celoslovenské testovanie antigénovými testami bolo podľa Hrabka urobené polovičato a jeho výsledok zaostal za očakávaniami. Za chybu považuje aj to, že nebolo dobrovoľné. „Ľudia sa chcú dobrovoľne testovať, ale ak je to povinné, už z prirodzenosti človeka sa búria,“ skonštatoval. V antigénovom testovaní Hrabko vidí veľký potenciál najmä pri skríningu ťažko zasiahnutých okresov. Orgány činné v trestnom konaní počas druhého polroka rozbehli množstvo trestných stíhaní osôb z prostredia súdov, polície alebo Slovenskej informačnej služby. „Má platiť ,padni, komu padni'. Riziká sú v tom, že v tej smršti zatýkania sa to môže dotknúť aj nevinných ľudí,“ reagoval Hrabko. Treba však podľa neho veriť vyšetrovateľom a prokurátorom, že si svoju prácu urobili dobre.

Koncom roka poslanci 132 hlasmi zvolili za kandidáta na generálneho prokurátora Maroša Žilinku a prezidentka Zuzana Čaputová ho následne vymenovala do funkcie. „Ukázalo sa v praxi, že politika bez kompromisov a politických dohôd fungovať nedokáže. A prvým ,šrámom' tejto vládnej koalície je, že v nej neprišlo k dohode na spoločnom kandidátovi. Na druhej strane sa vládna koalícia dokázala vyhnúť tomu, aby o zvolení kandidáta rozhodli opozičné hlasy,“ zhrnul Hrabko. Ústavné zmeny, ktoré koalícia schválila na konci roka 2020, podľa Hrabka na jednej strane otvorili cestu k reforme súdnictva, na druhej strane oklieštili právomoci Ústavného súdu (ÚS) SR.