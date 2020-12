Deti môžu ostať pokojné: Jarné prázdniny budú! Minister Gröhling si ich zrušenie nevie predstaviť

Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling

BRATISLAVA – Rušenie jarných prázdnin je len v štádiu úvah. Minister školstva, vedy, výskumu a športu Branislav Gröhling (SaS) v rozhovore uviedol, že si to úplne nevie predstaviť, ako by sa to zrealizovalo.