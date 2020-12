Ministerstvo vnútra o revízii výdavkov: Na mnohé problematické oblasti sa dlhodobo zameriavame

BRATISLAVA - Ministerstvo vnútra (MV) SR sa dlhodobo zameriava na mnohé problematické oblasti pomenované v aktuálnej revízii výdavkov. V reakcii to uviedla riaditeľka tlačového odboru MV SR Barbara Túrosová. Poukázala napríklad na posilňovanie analytických kapacít či pripravovanú reformu polície.

Zároveň zdôraznila, že Útvar hodnoty za peniaze, ktorý dokument pripravil, pracoval najmä s voľne dostupnými informáciami a otvorenými zdrojmi. Oprávnenosť výhrad preto podľa nej možno objektívne zhodnotiť až po spustení analytických činností zložiek na ministerstve, ktoré pracujú s komplexnými internými dátami. Aktuálny stav legislatívy, štruktúry, materiálno-technického vybavenia a personálneho zabezpečenia Policajného zboru analyzuje aj samostatná komisia. Vznikla na základe opatrenia ministra vnútra bez ohľadu na revíziu výdavkov.

"Na základe záverov komisie a priorít Vlády SR na úseku zaistenia bezpečnosti obyvateľstva rozpracovaných v Programovom vyhlásení vlády SR na obdobie rokov 2020 – 2024 vypracúva Prezídium Policajného zboru MV SR nelegislatívne materiály 'Koncepcia rozvoja Policajného zboru' a 'Reorganizácia Prezídia Policajného zboru MV SR'," priblížila Túrosová. Po vnútrorezortnom pripomienkovom konaní budú predložené ministrovi vnútra.

"Súčasťou Koncepcie rozvoja Policajného zboru je aj vypracovanie a nastavenie transparentného a objektívneho systému hodnotenia Policajného zboru tak, aby bol považovaný za skutočný motivačný nástroj," doplnila Túrosová v reakcii za policajné prezídium. Cez merateľné kritériá, ktoré by mali byť jednoznačne zadefinované a nespochybniteľné, sa podľa nej ním získavajú kľúčové informácie o kvantite, kvalite plnenia služobných úloh jednotlivých policajtov a o samostatnosti a včasnosti výkonu štátnej služby.

Útvar hodnoty za peniaze Ministerstva financií SR zverejnil v decembri revíziu výdavkov Ministerstva vnútra SR. Prijatím navrhovaných úsporných opatrení by podľa analytikov mohol rezort ušetriť 63 až 147 miliónov eur. Lepšie výsledky a úsporu by mohol priniesť napríklad personálny audit a analýza fungovania polície. MV SR by mohlo ušetriť tiež na externých poradenských službách, ale aj prijatím dlhodobého investičného plánu.