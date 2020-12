Exprezident Kiska hodnotí: Smerujeme k hlave organizovanej skupiny? Makó potvrdil obludnosť procesu voči mne

BRATISLAVA - Po dlhej odmlke sa ozval. Bývalý prezident a líder strany Za ľudí Andrej Kiska ešte počas svojho prezidentovania hovoril o Slovensku ako o mafiánskom štáte. Mnohí nesúhlasili, no v posledných mesiacoch zadržali, obvinili a nechali vo väzbe niekoľko dôležitých ľudí, ktorí pôsobili vo vysokých funkciách. V najnovšom statuse sa pýta, či smerujeme k hlave organizovaného zločinu.

V úvode statusu na sociálnej sieti Facebook uviedol, že Ľudovít Makó potvrdil obludnosť politického procesu voči jeho osobe. "Vo svojej výpovedi, ktorá koluje na internete, hovorí o tom, že sa viedli dve vyšetrovania proti mne. Ale jedno polícia odmietla a druhé zastavila," napísal.

Tlak sa neustále zvyšoval

"Tlak Fica, Smeru a polície na moju osobu sa neustále zvyšoval, ako sa blížila voľba Ústavných sudcov a parlamentné voľby. Polícia neustále menila vyšetrovateľov len preto, aby ma z niečoho obvinili. Aj sa im to podarilo. Potom, čo všetko vyšlo na povrch, je dnes už každému jasné, kto dal objednávku a kto bol vykonávateľom," skonštatoval Kiska.

SMERUJEME UŽ K HLAVE ORGANIZOVANEJ SKUPINY? Ľudovít Mako potvrdil obludnosť politického procesu voči mojej osobe. Vo... Uverejnil používateľ Andrej Kiska Piatok 11. decembra 2020

O činnosti skupiny okolo Bödöra a o tom, že Kiska je cieľom jej diskreditácie, sa exprezident dozvedel ešte počas svojho pôsobenia vo funkcii prezidenta. "Človek, ktorý mi to povedal, bol vysoko postavený, mal zo zákona možnosti, ako sa veci dozvedieť, vedieť veľa a nemôcť o tom verejne hovoriť. Nemal som to ako overiť, ani na koho sa obrátiť. Všetko mali v tom čase pod kontrolou Fico s Kaliňákom," napísal bývalý prezident.

Vydieračské SMS dostali jasnejší význam

V kontexte výpovede Makóa dostávajú podľa Kisku esemesky, ktoré mu posielal Pellegrini jasnejší význam. "Pellegrini nimi reagoval na moje správy, prečo sa ma snaží Fico vydierať, ak ho nepošlem na Ústavný súd," napísal a pripomenul slová Petra Pellegriniho. Kiska nevie, aké informácie o konaní polície proti nemu Pellegrini mal.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

"Fico vedel o všetkom vopred a je len otázka, či sám riadil túto skupinu, alebo ju len kryl a ona sama s jeho tichým súhlasom konala a podávala mu správy. Dnes je dokázané, že už predtým, ako boli zaslané médiám emaily s uniknutými údajmi o daňových kontrolách v KTAG, Fico hovoril, čo sa stane a že sa proti mne začne pripravovať trestné konanie. Zjavne vedel o všetkom a netajil sa tým na tlačových konferenciách," skonštatoval.

Kto stál na čele organizovanej skupiny?

"A teraz sa teda pýtam, kto stál na čele tej organizovanej skupiny, ktorá vedela upokojiť situáciu na všetkých frontoch? Prečo polícia pod vedením Lučanského zastavila vyšetrovanie vydierania mojej osoby Ficom?" pýta sa Kiska. Pýtať sa ešte bude aj to, či polícia pracuje na organizovanej skupine, ktorá mala za úlohu ho diskreditovať a či je to trestný čin.

Bývalý líder Za ľudí sa snažil brániť, no podľa jeho slov proti nemu stál celý aparát. "Ale nikdy som neuhol a nikdy som sa nenechal zastrašiť a vydierať. Všetky obvinenia voči mne boli vykonštruované mafiou, ktorá ovládala naše Slovensko. Báli sa, že raz nebudú mať moc a všetko sa prevalí. Podarilo sa. Malo to zmysel, aj keď to bolelo," dodal a priložil aj niekoľko citátov z výpovede Ľudovíta Makóa.