AKTUÁLNE Ministerka spravodlivosti prehovorila o zdravotnom stave Milana Lučanského

BRATISLAVA - Obvinený bývalý policajný prezidenta Milan L. sa nepokúsil o samovraždu, ani ho nikto nenapadol. Jeho zranenie má súvisieť s nešikovným pádom, následne mal aj cvičiť. Uviedla to ministerka spravodlivosti Mária Kolíková a generálny riaditeľ Zboru väzenskej a justičnej stráže Milan Ivan.

Lučanský má podľa nej zranené oko. Jeho zdravotný stav má byť aktuálne stabilizovaný a nie je ohrozený na živote.

Kolíková a Ivan tak vylúčili tak dezinformácie o tom, že by pri zranení bývalého policajného prezidenta malo dôjsť ku krvácaniu do mozgu, viacnásobnej zlomenine či opakovanej resuscistácii. Vylúčili tiež, že by obvinený podstúpil jedenásťhodinovú operáciu.