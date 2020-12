Konflikt sa vyostruje! Sulík opäť vytočil Matoviča, už to raz dokázal, odkazuje mu premiér

Išlo o denník SME, kde Sulík hovoril o svojom vzťahu k premiérovi a veru, neboli to práve pozitívne slová. Opäť všetko rozdúchala aktuálna pandémia koronavírusu a nové opatrenia či zavreté školy.

Dostal aj otázku na to, či sa oplatí zo strany SaS zotrvať v takej koalícii. Spomína sa aj neúspech otvoriť školy zo strany ďalšieho ministra SaS Branislava Gröhlinga. "Keď on z nejakej osobnej pomstychtivosti zruší dohody, ktoré boli urobené, alebo nejde otvoriť školy, to sa, prosím pekne, pýtajte jeho. Ja si tiež myslím, že to zachádza priďaleko. Igor Matovič je extrémne vzťahovačný a extrémne pomstychtivý človek. Ale extrémne. Neviem s tým nič urobiť, ale napriek tomu je stále dosť oblastí, kde môžeme presadzovať hodnoty SaS a robiť dobrú robotu a zostanú po nás aj výsledky. Preto v tom budeme pokračovať," povedal vicepremiér Sulík o povahe premiéra. "On už toho narozprával toľko, že pár urážok hore-dole moje rozhodnutie nezmení," dodal ešte Sulík na otázku, či neodíde.

Matovič to už nevydržal

Premiér si zrejme rozhovor prečítal a očividne sa mu spomínané riadky nepáčili. Dokonca si ho na svoju časovú os na sociálnej sieti Facebook zazdieľal a k tomu pridal rozsiahly komentár. Pospomínal si na časy Radičovej vlády, ktorá nevydržala celé 4 roky. "Toto tu už raz bolo. 10 rokov dozadu takto vytrvalo mesiace búšil do Ivety Radičovej, kým jej ľuďmi vytúženú vládu nezničil a vydláždil tak cestu k návratu mafie k 8-ročnej vláde," myslí si premiér o Sulíkovi.

Sulík burcuje nenávisť ľudí voči mne

Matovič štipľavo zareagoval aj na opakovanú Sulíkovu kritiku opatrení. "Nenávisť, ktorú v ľuďoch burcuje voči mne, koaličným partnerom, hlavnému hygienikovi, pandemickej komisii, krízovému štábu ... dramatickým spôsobom znižuje ochotu ľudí dodržiavať opatrenia ... a dopady vidíme dennodenne v rekordných štatistikách chorých a mŕtvych," dodal Matovič, a to ešte stále nebolo všetko.

Dodal, že Sulík šíri ťažký populizmus, na ktorý ľudia doplácajú. "Človek, ktorý v tejto dramatickej situácii dokáže dať na zasadnutí vlády otázku: “Na čo tú krivku pozitívnych máme znižovať, keď aj tak potom narastie?” ... je najväčším ohrozením životov a zdravia ľudí," uzavrel.