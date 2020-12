Požiar v Bernolákove pripravil pred Vianocami o domov päťčlennú rodinu: Spomienky zhoreli do tla!

BERNOLÁKOVO - Päťčlenná rodina z Bernolákova prišla v okamihu o strechu nad hlavou. Ich dom zhorel do tla. Predbežnú škodu vyčíslili na 200-tisíc eur. Šťastnou správou však je, že všetci sú zdraví a neutrpeli zranenia. Pomocnú ruku im podáva množstvo ľudí. Zapojiť sa môžete aj vy.

Požiar v Bernolákove vypukol krátko pred jednou hodinou v noci z pondelka na utorok. Plamene zachvátili strechu aj podkrovie. Priestory rodinného domu boli silno zadymené. Trvalo niekoľko hodín, kým hasiči dostali situáciu pod kontrolu.

Nočný požiar v Bernolákove spôsobil škodu viac ako 200-tisíc EUR Hasiči v noci zasahovali pri požiari rodinného domu... Uverejnil používateľ Prezídium Hasičského a záchranného zboru Pondelok 7. decembra 2020

Presná príčina toho, čo sa stalo, bude predmetom expertízneho skúmania. "Vyšetrovateľ Okresného riaditeľstva PZ v Senci začal v tejto súvislosti trestné stíhanie vo veci trestného činu všeobecného ohrozenia z nedbanlivosti," informovala polícia.

Zdroj: Polícia SR

Emotívne momenty

Starosta obce Bernolákovo Richard Červienka je v kontakte s rodinou, ktorú postihlo nešťastie. Otec rodiny mu opísal, čo sa stalo. Okamihy, ktoré mali pred očami, boli veľmi emotívne. "Popadali stropy v izbách, z ľadničky ostal len jeden kus plechu. Všetko zariadenie domu je zničené. Torzo bábiky, či topánky "vykúkajúce" v spálenisku, je smutnou realitou," popísal starosta.

Skutočným šťastím je, že celá rodina - dve dievčatká vo veku šesť a sedem rokov, 13-ročný chlapec a ich rodičia - sú zdraví.

Starosta informoval aj o zbierke, ktorá rodine pomôže v zlých časoch. Ľudia môžu darovať oblečenie aj trvanlivé potraviny. "V neposlednom rade samotný dom zhorel do tla. Poistka nepokryje všetky náklady na jeho opravu," dodal Červienka. V príspevku doplnil aj číslo účtu, na ktoré môžu prispieť tí, ktorí chú pomôcť.

Zdroj: Polícia SR

Rodine zatiaľ poskytli útočisko ich najbližší. Rieši sa však aj otázka budúcnosti. "Keby sa niečo v tomto zmenilo a bola by potreba riešiť pre nich ubytovanie, viem, že sa radi znovu ozvete. Taktiež my za obec sme pripravení túto situáciu ohľadom ich bývania riešiť," dodal starosta.

Priblížil aj to, že rodina si odkazy verejnosti mimoriadne váži. "Je to nesmierne pohladenie duše, ozýva sa vás neskutočné množstvo (alebo lepšie povedané skutočné množstvo). To aj ja som dojatý z toľkých vašich reakcií a keď vidím ten dom tak sa musím priznať, že mám slzy v očiach," doplnil Červienka.