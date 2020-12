Dohoda na voľbe prokurátora sa naťahuje: Odborníci tušia, čo je za tým, odchod z koalície ako taktika

Kto môže za naťahovanie voľby?

Odborníkov sme sa pýtali na to, ktorá strana podľa nich brzdí výslednú voľbu, ktorá už mala padnúť dnes. Prvý politológ Michal Cirner situáciu prirovnáva k vláde spred 10 rokov. "Keďže ide o mimoriadne citlivú záležitosť, čoho svedkami sme boli za vlády Ivety Radičovej, keď protestovala proti znovuzvoleniu Dobroslava Trnku a prezident Gašparovič odmietol vymenovať parlamentom zvoleného Čentéša a nakoniec sa stal gen. prokurátorom Ficov spolužiak Čižnár, je vidieť, že ide o veľmi vážnu funkciu zo širokými právomocami. Preto si politici vždy dobre rozmyslia, koho na túto funkciu podporia a chcú, aby tam mali dvere otvorené, preto si každý chce presadiť toho svojho človeka. Dohoda a kompromis si preto žiadajú čas," myslí si Cirner.

Zdroj: FOTO TASR - Pavel Neubauer

Dĺžka a naťahovanie voľby sa nevidí ani druhému odborníkovi Radoslavovi Štefančíkovi. "Osobne mi je ťažké pochopiť, prečo to tak dlho trvá, ak sa o všetkých siedmich kandidátoch všeobecne tvrdí, že sú prijateľní, že ide o odborníkov a morálne čestných ľudí a dokonca je ich ochotná akceptovať aj hlava štátu. Iba ak by šlo o nejaké tajné dohody, o ktorých verejnosť žiaľ nič nevie. V každom prípade sa tu hrajú mocenské hry o vplyv na generálnej prokuratúre, pričom všetky štyri strany pred voľbami sľubovali, že generálna prokuratúra bude fungovať nezávisle na politickej moci," uvádza politológ Štefančík.

Koaličné rady u Kollára doma

V súvislosti s naťahovaním času o voľbe GP nás zaujímalo ako politológovia nazerajú na koaličné rady, ktoré sa netradične uskutočňujú v dome predsedu parlamentu. "Koaličná rada nie je ústavným orgánom, je to neformálny orgán, i keď s reálnym a zásadným politickým vplyvom. Politici sa môžu stretávať aj "poza bučky", aby mali pokojné miesto na debaty, je dobré, že koaliční lídri komunikujú. Dôležité je transparentné informovanie o dohodách a výsledkoch koaličných rokovaní," myslí si o domácich koaličných radách Cirner.

Ulica, na ktorej býva Boris Kollár Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Politológ Radoslav Štefančík berie do úvahy Kollárovo zranenie z vážnej dopravnej nehody, no kritizuje zastaraný spôsob riadenia politickej strany. "Na jednej strane sa mi žiada povedať, že kde inde by mohol zájsť Boris Kollár so svojou konštrukciou okolo hlavy. Určite by mu to bolo nielen nepríjemné, ale mohlo by mu to spôsobiť ešte väčšie zdravotné problémy. Takže miesto koaličnej rady je úplne prirodzené a dá sa v tomto prípade akceptovať aj privátny priestor predsedu parlamentu. Napokon, nejde o žiadny ústavný orgán, ani verejnú inštitúciu. Koaličná rada je prakticky debatným krúžkom bez reálnej ústavnej právomoci. Na druhej strane to hovorí o fungovaní politických strán, ktoré sú ovládané svojimi otcami zakladateľmi bez ambície a ochoty delegovať predsednícke právomoci na kompetentných zástupcov. Aj tento prípad vypovedá, že Sme rodina je stranou iba po formálne stránke, v skutočnosti ide o podnikateľský zámer podnikateľa Borisa Kollára," vyjadril sa Štefančík.

Matovičove slová o prípadnom odchode z vlády

Nemohli sme obísť ani tému tvrdých slov premiéra Igora Matoviča o tom, že ak nastanú nejaké dohody "s mafiou" tak OĽaNO odíde s koalície. "Pohroziť rozpadom koalície môže byť chytrou taktikou a formou politického nátlaku, ale nesmiete to robiť často, ale výnimočne, aby to bolo uveriteľné a malo to svoj efekt. Igor Matovič to robí často a tak to želaný efekt mať nemôže," povedal na margo tohto činu Matoviča politológ Cirner.

Zdroj: TASR/Martin Baumann

Tieto slová neberie na ľahkú váhu ani politológ Radoslav Štefančík. "Igor Matovič už raz výrazne pomohol pri povalení svojej vlastnej vlády, takže treba byť pripravený na každú alternatívu. Na jednej strane sa postoj Igora Matoviča javí ako sympatický. Veď voľba generálneho prokurátora je dôležitá vec. Čo ak je však všetko naopak a on si len takto vytvára pôdu na pretláčanie svojho vlastného kandidáta. Ak zástupca prezidentského paláca hovorí, že všetci kandidáti sú akceptovateľní, tak o akej mafii to preboha premiér Matovič hovorí?," položil zásadnú otázku odborník.