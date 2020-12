FOTO Vianočný stromček v centre Bratislavy je terčom vtipov: Veď pripomína účes kultovej postavičky!

BRATISLAVA - Úsmev a aj ľútosť vyvoláva v okoloidúcich vianočný stromček na Hviezdoslavovom námestí v centre hlavného mesta. Sociálne siete si z jeho tvaru robia srandu a porovnávajú ho so stromčekmi v iných európskych metropolách.

Samotná starostka Starého Mesta Zuzana Aufrichtová o ňom tvrdí, že je pekný a jeho tvar prirovnáva k účesu kultovej postavičke Marge Simpsonovej.

Niektorí pri vtipoch na adresu stromčeka zašli ešte ďalej a miesto hviezdy na vrch stromčeka domontovali hlavu predsedu parlamentu Borisa Kollára. A pýtajú sa, "či je to už lepšie?" Primátor mesta Bratislavy Matúš Vallo sa na sociálnej sieti ohradil a upozorňuje, že nejde o mestský vianočný strom. Ten totiž stojí na Hlavnom námestí.

Zdroj: Facebook

Ako a odkiaľ je vianočný stromček na Hviezdoslavovom námestí, ktorý u mnohých vyvoláva rozpaky?

„Tohtoročný vianočný stromček pochádza z Prievozu. Darcom je súkromná osoba, bol určený na vypílenie, pretože jeho korene poškodzovali dom. Po celý čas rástol v tesnej blízkosti domu, čo mierne ovplyvnilo aj jeho tvar. K tvaru stromu sme zaznamenali obrovské množstvo pozitívnych reakcií, hlavne v zmysle, že oceňujú fakt, že sa použil strom, ktorý bol určený na výrub a nehľadal sa nový – súmerný,“ tvrdí hovorca mestskej časti Staré Mesto Matej Števove.

Starostka Aufrichtová je presvedčená, že ich stromček vyzerá tak, ako má vianočný stromček vyzerať. A to so všetkými nedokonalosťami. „Tento strom bol určený na vypílenie, po vypílení ešte poslúži ako vianočný stromček a ja to považujem za rozumné, ekologické a navyše aj pekné gesto,“ argumentuje starostka Zuzana Aufrichtová.

Zdroj: Facebook

Ľuďom chýba výzdoba

Mnohí rovnako upozorňujú, že v Starom Meste hlavného mesta chýba vianočná výzdoba. „Napriek tomu, že pandémia negatívne zasiahla do rozpočtu bratislavského Starého Mesta, vianočná výzdoba nakoniec v historickom jadre mesta bude. Mestská časť Bratislava-Staré Mesto našla riešenie ako do historických ulíc napriek ťažkej finančnej situácii vniesť vianočnú atmosféru. Prevádzkam v centre mesta ponúka zadotovanie svetelnej vianočnej výzdoby prostredníctvom neinvestičného Fondu architekta Weinwurma (FAW),“ vysvetlil miestny úrad.

O dotáciu v hodnote 50 eur môžu požiadať prevádzky na pešej zóne. Výzdoba však musí byť decentná, vkusná, ekologická a má byť v troch farbách: bielej, červenej a zelenej.

Zdroj: Facebook

Staré Mesto chcelo mať, podľa miestneho úradu, v porovnaní s minulým rokom skromnejšiu svetelnú výzdobu.

„Namiesto každoročného vysvietenia ulíc historického centra mesta sa svetelná výzdoba mala sústrediť iba na Hviezdoslavovo námestie, na ktorom je osadený aj tradičný vianočný stromček sú tu sprístupnené aj vianočné food trucky,“ reagovalo Staré Mesto. K úspornému riešeniu svetelnej výzdoby koncentrovanej na Hviezdoslavovo námestie pristúpila mestská časť podľa jej slov s tým, že ušetrila takmer dve tretiny obvyklých nákladov na výzdobu.