Bratislava zakáže od 1. januára 2021 na svojom území hazard

BRATISLAVA – Bratislava zakáže od 1. januára 2021 umiestnenie herní a kasín na svojom území. V budúcnosti, po vypršaní licencií, sa tak už nebudú môcť nachádzať v hoteloch, moteloch, penziónoch, budovách pre obchod a služby, budovách pre kultúru a na verejnú zábavu, či v bytových domoch. Zákaz sa bude týkať nových žiadostí o umiestnenie herne či kasína. Vyplýva to zo všeobecne záväzného nariadenia (VZN), ktoré vo štvrtok schválili bratislavskí mestskí poslanci. Zo 40 prítomných poslancov hlasovalo za 39 a jeden sa zdržal.

Primátor hlavného mesta Matúš Vallo uviedol, že Bratislava sa prijatím tohto nariadenia posunie dopredu. Mesto vyhovelo novej petícii za zákaz hazardu, za ktorou stoja občianski aktivisti z iniciatívy Zastavme hazard. Pod petíciou je 104.516 podpisov Bratislavčanov, z toho 73.434 je platných. Petíciou sa Bratislavčania sťažovali, že pre hazard dochádza na území hlavného mesta k narušovaniu verejného poriadku. Žiadali preto mestských poslancov, aby prijali VZN, ktoré na celom území Bratislavy zakáže umiestnenie herní v zákonom stanovených budovách, a to vrátane kasín.

V rámci štvrtkovej debaty o návrhu VZN sa do diskusie prihlásil aj prevádzkovateľ kasín Róbert Vystavil. Celoplošný zákaz hazardu inde na Slovensku či v Česku podľa neho nič nevyriešil a do týchto miest nastúpil čierny trh. "Pracovníci regulačného úradu si dodnes s tým nevedia dať rady," poznamenal. Súčasná legislatíva regulácie hazardu je podľa neho dostatočná. Rozumie náladám v spoločnosti, takýto zákaz hazardu však podľa neho spôsobí len problémy. Zástupcovia petície za zákaz hazardu naopak privítali, že takéto VZN mesto pripravilo. V diskusii poslancov upozornili na negatívne dôsledky hazardu pre jednotlivcov i spoločnosť.

Mesto Bratislava malo príjem z vybraných druhov hazardných hier (videohry, rulety, výherné prístroje) v roku 2019 vo výške 2.756.433 eur. V tomto roku bola uhradená 1. splátka odvodu vo výške 803.275 eur. "Prijatie navrhovaného VZN nebude mať žiadny dopad na príjmy rozpočtu do skončenia platnosti licencií vydaných Úradom pre reguláciu hazardných hier. Platnosť týchto licencií je väčšinou do konca roka 2023 - 2024. Zákaz sa bude totiž týkať len nových žiadostí o umiestnenie herne, resp. kasína," upozornilo hlavné mesto.

Na území hlavného mesta sa ku koncu roka 2019 prevádzkovalo 89 herní, dve prevádzky binga a šesť kasín. Celkový počet technických zariadení prevádzkovaných ku koncu minulého roka bol 2651 (videohry, rulety, výherné prístroje, výherné prístroje umiestnené v kasíne, bingo). Absolútny zákaz herní v Bratislave už platil, avšak len od mája 2017 do 28. decembra 2018. Herne sa po vypršaní licencií už nemali nachádzať v hoteloch, penziónoch, bytových domoch, pohostinstvách, v budovách na obchod, kultúru či verejnú zábavu. Návrh celoplošného zákazu herní vychádzal z petície, ktorú spustili v máji 2015 vtedajší primátor Ivo Nesrovnal a starostovia bratislavských mestských častí. Petíciu podporilo celkovo 136.139 obyvateľov, platných bolo 98.118 podpisov. Podľa Krajskej prokuratúry v Bratislave však následne prijaté VZN nebolo v súlade so zákonom. S jej argumentmi sa v júni 2018 stotožnil aj Krajský súd v Bratislave, ktorý konštatoval nesúlad so zákonom.