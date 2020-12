Reakcie na pozmeňujúci návrh k novele slovenskej ústavy dokazujú nervozitu, odkazuje SaS

BRATISLAVA - Reakcie expremiéra Roberta Fica (Smer-SD), ale aj Generálnej prokuratúry SR na pozmeňujúci návrh poslanca Alojza Baránika (SaS) k novele ústavy SR dokazujú nervozitu kedysi nedotknuteľných osôb. Tvrdí to koaličná SaS. Informoval o tom hovorca strany Ondrej Šprlák.

"Návrhom, aby verejnú kontrolu nad činnosťou prokuratúry vykonával parlament a vláda alebo v jej mene člen vlády, sa pridá Slovenská republika k civilizovaným krajinám sveta. Pozmeňujúci návrh k vládnemu návrhu ústavného zákona bol pripravený v úzkej spolupráci s ministerstvom spravodlivosti," uviedol poslanec Národnej rady SR Baránik.

Ako dodal, verí v širokú podporu naprieč celou koalíciou. "Je pritom úsmevné, keď kvôli tomuto návrhu Robert Fico vykrikuje niečo o údajnom porušovaní princípov právneho štátu. Veď práve vďaka doterajšiemu postaveniu prokuratúry a jej nedotknuteľnosti sme boli všetci svedkami toho, ako sa vďaka skorumpovaným prokurátorom tešili beztrestnosti ľudia blízki Smeru," dodal Baránik.

Podľa SaS nie je pravdou, že sa vďaka tejto zmene "dostaneme do stavu akéhosi politického ovládnutia prokuratúry". "Stačí si spomenúť, ako v Českej republike funguje štátne zastupiteľstvo, čoho lapidárnym dôkazom bol zásah štátneho zastupiteľstva a polície na Úrade vlády ČR. Berúc si z toho príklad, som presvedčený, že sme na ceste stať sa krajinou, kde sa nebudeme musieť báť, či sa jej prokurátor pridá na stranu sily zla," uzavrel Baránik.

Baránikov návrh kritizovala Generálna prokuratúra SR, považuje ho za vážny zásah do ústavného postavenia prokuratúry v systéme štátnych orgánov a do ústavného systému SR. Vyzýva poslancov, aby ho nepodporili. Poukazuje na to, že návrh prichádza bez diskusie a pripomienkovania.

Prezidentka Zuzana Čaputová tiež kritizuje pokusy o zásadné zmeny ústavy, ktoré v parlamente prichádzajú na poslednú chvíľu bez poctivej debaty. Fico tvrdí, že vládna koalícia zmenami v ústave, súvisiacimi s reformou justície, ohrozuje právny štát a demokraciu na Slovensku.