Luxusný život Jankovskej: Kožuch z činčily aj pompézny byt! Exsudkyňa vypovedala o svojich majetkoch

Moniku Jankovskú zadržali v marci pri akcii Búrka spolu s ďalšími sudcami a sudkyňami. Niekoľko mesiacov predtým však vyšla na povrch jej komunikácia cez aplikáciu Threema s neprávoplatne odsúdeným Marianom Kočnerom. Ten je obžalovaný aj v prípade vraždy novinára Jána Kuciaka, v ktorom je neprávoplatne oslobodený.

Jankovská si mala s Kočnerom vymeniť tisíce správ, no ona to popierala. Po zverejnení jej komunikácie s Kočnerom, mediá nevedeli Jankovskú dlho zastihnúť - najskôr bola na dovolenke so svojou sestrou, ktorá je momentálne tiež obvinená, neskôr bola PN. Až začiatkom septrembra zvolala tlačovú konferenciu, na ktorej oznámila to, že sa vzdáva funkcie štátnej tajomníčky ministerstva spravodlivosti. Chcela sa vrátiť do sudcovského talára a médiám zakázala verejňovať jej tvár.

Jankovská za všetkým videla mediálny lynč a sprisahanie a poprela to, že by sa s Kočnerom vôbec poznala. Teraz sa však rozhodla spolupracovať s políciou. Vo svojej výpovedi spomína mnoho zvučných mien. No vyšetrovateľov zaujímalo aj to, odkiaľ mala Jankovská peniaze na svoj luxusný život.

Kožuch z činčily, luxusný byt

Jankovskú si mnohí pamätajú odetú v luxusnom čiernobielom kožuchu z činčily, pri ktorom nejeden ochranca zvierat a aktivista zaplače. Okrem toho, jej synovia vlastnia luxusný byt za 350-tisíc eur, v ktorom má exsudkyňa doživotné právo bývania a v ktorom aj žila.

"Aká suma bola vyplatená za predmetný byt? Akou osobou? Z akého zdroja pochádzali peňažné prostriedky na to použité? Aký je váš vzťah k danému bytu?" zaujímal sa vyšetrovateľ.

"Čo sa týka predmetného bytu, ide o majetok mojich synov. Finančné prostriedky nadobudli moji synovia dávno predtým, ako som sa ja spoznala s Marianom Kočnerom, predmetný byt kúpili za 350.000,-Eur. Platby prebehli, pokiaľ ja viem, prostredníctvom účtov, mám v tomto byte trvalé bydlisko aj doživotné právo bývania. V tomto byte som aj reálne bývala, aj so synmi s tým, že starší syn bol ale viac so svojou vtedajšou priateľkou. Byt kupovali chlapci v čase, keď už boli zo strany novinárov útoky na moju osobu, takže by som nikdy svojich synov nezatiahla do nejakej protiprávnej činnosti, najmä v období, keď už o mne písali všetky médiá a keby som chcela niečo utajiť alebo kamuflovať s daným bytom, tak si tam predsa nedám trvalé bydlisko, ako aj doživotné právo bývania, čo je pre novinárov najľahšie zistiteľná vec," vypovedala Jankovská. Z jej slov ďalej vyplýva, že synovia peniaze zdedili po jej nebohom otcovi.

Jankovská vo svohej výpovedi spomína aj činčilový kožuch. Ten si mala kúpiť na dovolenke v tureckom Istanbule za 1000 eur a za ďalších 200 eur jej ho mala nanovo podšiť krajčírka v Trenčíne.

Zdroj: TASR

Podľa slov bývalej štátnej tajomníčky zarábala 3500 eur mesačne. "Môj príjem v čase štátnej tajomníčky bol 3.500,-Eur v čistom mesačne, 5.000,-Eur ročne legislatívna rada vlády, každý rok som dostala odmenu vo výške celého platu a tiež som mala príjem ešte v čase, keď som bola vydatá za manžela z prenájmu nehnuteľností, ktoré sme spolu vlastnili. Toto všetko som dávala do majetkového priznania. Ešte chcem uviesť, že môj bývalý manžel má klinku a jednodňovú chirurgiu, takže u nás s peniazmi nikdy problém nebol. Má vlastnú ambulanciu, zamestnáva niekoľko lekárov aj zdravotných sestier," vypovedala Jankovská. Dodala ešte, že potom, ako sa vzdala funkcie štátnej tajomníčky, dostala odstupné 11-tisíc eur z ministerstva spravodlivosti.