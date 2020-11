Zákon o štátnom občianstve pripravil doteraz o slovenský pas viac ako 3-tisíc ľudí

Vyplýva to zo štatistík Ministerstva vnútra (MV) SR. O slovenský pas prišli aj osoby, ktoré prijali občianstvo nemecké (818), rakúske (551), britské (381), americké (180), maďarské (133), švajčiarske (104), austrálske (85), nórske (79), írske (60), holandské (57), kanadské (53), belgické (46), talianske (40), švédske (36), fínske (19), francúzske (18), luxemburské (16), dánske (12), ruské (päť), čínske, novozélandské a poľské (po tri), islandské, ukrajinské a španielske (po dve), izraelské, srbské, slovinské, chorvátske a singapurské (po jednom).

Slovenský pas strácajú ľudia na základe zákona o štátnom občianstve, ktorý prijala prvá vláda Roberta Fica (Smer-SD). Niekdajší kabinet reagoval právnou normou v roku 2010 na maďarský zákon, ktorý od roku 2011 zjednodušuje udeľovanie dvojakého občianstva zahraničným Maďarom. Na základe súčasného zákona prichádzajú o slovenský pas tí, ktorí prijali občianstvo iného štátu. Od prijatia zákona sa objavili viaceré pokusy o zmiernenie tejto právnej normy, avšak ani jeden z nich nebol úspešný. Aktuálnou právnou normou sa zaoberal aj Ústavný súd SR, ktorý nedokázal povedať, či je alebo nie je protiústavná.

Súčasná vláda Igora Matoviča (OĽANO) sa v programovom vyhlásení zaviazala, že umožní občanom SR dlhodobo žijúcim na území iného štátu nadobudnúť občianstvo toho štátu bez straty slovenského občianstva. Rezort vnútra už pripravil novelu zákona. Slovenský pas by podľa neho už nemuseli strácať ľudia, ktorí získali občianstvo iného štátu osvojením, alebo ak ho nadobudlo maloleté dieťa. Strácať slovenské občianstvo prijatím cudzieho by nemuseli osoby ani vtedy, ak majú na území štátu, ktorého štátne občianstvo nadobudnú, povolený, registrovaný alebo inak evidovaný pobyt v čase nadobudnutia cudzieho občianstva najmenej tri roky. Kritici však tento návrh považujú za nedostatočný, realizovali tiež hromadnú pripomienku verejnosti.

Od februára 2015 je účinné nariadenie rezortu o udeľovaní štátneho občianstva SR z osobitných dôvodov. Umožňuje, aby bývalí štátni občania SR, ktorí stratili slovenské občianstvo po 1. januári 1993, mohli požiadať o jeho udelenie. Z aktuálneho návrhu novely vyplýva, že ľudia, ktorí prišli o slovenské občianstvo, by už oň nemuseli požiadať na základe výnimky ministra vnútra SR, ale v riadnom konaní a bez registrácie na cudzineckej polícii.

O vrátenie pasu požiadalo 1142 ľudí

O vrátenie slovenského občianstva požiadalo doteraz (od 1. februára 2015 do 25. novembra 2020) na základe výnimky 1142 ľudí. Slovenský pas už získalo späť 1042 žiadateľov, ďalšie žiadosti Ministerstvo vnútra (MV) SR vybavuje. TASR to potvrdil tlačový odbor kancelárie ministra vnútra. Slovenské občianstvo získali späť ľudia s českým občianstvom (353), britským (199), nemeckým (158), americkým (100), austrálskym (70), švajčiarskym (47), kanadským (39), maďarským (16), talianskym (13), luxemburským (deväť), švédskym (sedem), holandským a dánskym (po päť), írskym (štyri), francúzskym, nórskym a rakúskym (po troch), belgickým a izraelským (po dvoch), fínskym, poľským, rumunským a ukrajinským (po jednom).

Ľudia, ktorí prišli o slovenský pas pre súčasný zákon o občianstve, môžu žiadať občianstvo naspäť vďaka nariadeniu MV o udeľovaní štátneho občianstva SR z osobitných dôvodov. O opätovné udelenie štátneho občianstva treba podľa MV písomne požiadať, a to osobne na okresnom úrade v sídle kraja, diplomatickej misii alebo na konzulárnom úrade SR. Podmienkou je mať najprv registrovaný pobyt na cudzineckej polícii, čiže povolený pobyt cudzinca na území SR. Nariadenie rezortu o udeľovaní štátneho občianstva SR z osobitných dôvodov umožňuje, aby bývalí štátni občania SR, ktorí stratili slovenské občianstvo po 1. januári 1993, mohli požiadať o jeho udelenie.

Novela zákona

Novelu zákona o štátnom občianstve by mohol rezort vnútra predložiť na rokovanie vlády začiatkom budúceho roka. Uviedla to Petra Friese z tlačového odboru kancelárie ministra vnútra. Výhrady k plánovanému zneniu novej legislatívy majú niektorí koaliční poslanci či zástupcovia maďarských mimoparlamentných strán. Ministerstvu vyčítajú, že návrh neobsahuje návrat právneho stavu spred roka 2010. Odvtedy totiž Slováci prijatím cudzieho štátneho občianstva strácajú to slovenské.

"Nájdenie konsenzu v súvislosti so vznesenými pripomienkami k novele zákona vyžaduje širšiu diskusiu a dlhší časový priestor. Aktuálna situácia v boji s pandémiou tieto procesy značne komplikuje," vysvetlila Friese, prečo sa ešte novela nedostala na rokovanie vládneho kabinetu. Znenie návrhu novely zverejnili ešte v lete. "Termín predloženia bude závisieť od toho, ako budú rokovania k pripomienkam napredovať," doplnila s tým, že by mohlo ísť o začiatok roka 2021.

Ešte začiatkom októbra sa na pôde ministerstva stretli zástupcovia maďarských strán, splnomocnenec vlády pre národnostné menšiny László Bukovszky i koaličný poslanec Ondrej Dostál (SaS). Uviedol, že o posune v novele nemá žiadne nové informácie. "Ani vedomosť o tom, že by sa ministerstvo chystalo zapracovať niečo z našich pripomienok. Od rozporového konania sme sa nestretli ani spolu nekomunikovali," skonštatoval. Predseda mimoparlamentného Mosta-Híd László Sólymos hovorí, že k zmene zákona boli najbližšie vo vláde Ivety Radičovej. "Koaličnú dohodu vtedy hodil za hlavu Igor Matovič. Bol by to politický zázrak, keby práve jeho vláda prišla s konštruktívnym riešením. Novela zákona o štátnom občianstve z dielne ministerstva vnútra nerieši problémy tých osôb, ktoré boli zbavené občianstva proti svojej vôli, a nedáva garancie na to, aby k podobným 'konfiškáciám občianstva' v budúcnosti už nedošlo," priblížil s tým, že vláda hromadnú pripomienku k návrhu nedokázala akceptovať. "Konštruktívne poslanecké pozmeňujúce návrhy k novele neočakávam ani zo strany opozície, ani zo strany rozhádanej koalície," doplnil Sólymos.

Slovenské občianstvo by podľa návrhu novely mohli nadobudnúť aj osoby so slovenským pôvodom po jednom z rodičov, prarodičov alebo praprarodičov. Slovenský pas by už nemuseli strácať ľudia, ktorí získali občianstvo iného štátu osvojením, alebo ak ho nadobudlo maloleté dieťa. Po novom by už občania Českej republiky nemuseli pri žiadosti o slovenské občianstvo spĺňať požiadavku ovládania slovenského jazyka. Rezort navrhuje, aby bola novela účinná od 1. februára 2021.