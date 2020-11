Dávajte si na cestách pozor: Pri diaľnici D2 sa pasú srny, cestári varujú pred šmykom

Ilustračné foto

BRATISLAVA - Motoristi, ktorí smerujú po diaľnici D2 v smere z Českej republiky do Bratislavy, by mali zvýšiť opatrnosť. Za výjazdom z Malaciek sa pri vozovke pasú srny, ktoré prekonali ochranné pletivo. V aktuálnom servise dopravných informácií na to upozorňuje Stellacentrum.