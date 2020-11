KORONAVÍRUS Vláda vydáva opatrenia ako na rýchlom páse: Politológovia sa zhodujú, že je to chaos!

BRATISLAVA - Slováci prichádzajú už prakticky týždenne do styku s novými a novými opatreniami, v ktorých už pomaly začína byť viac ako neprehľadná situácia. Ľudia niekedy nevedia ani to, čo práve v dnešný deň vstúpilo do platnosti. Na niekedy až chaotické vydávanie nových a nových opatrení sme sa pýtali politológov. Zaujímalo nás, čo si o tom myslia a či nie je vo vláde chaos.

Vo vláde je chaos, píše odborníčka

Ako prvá odpovedala politologička Viera Žúborová. "Problém osobne vidím v tom, ako sa prihovára, ako komunikuje, ako sa zmocňuje agendy a ako nechápe, že jazyk ktorým to hovorí je urážlivý. To že je vo vláde chaos, je na inú tému," prezradila stručne Žúborová.

Tento štýl vládnutia je pre premiéra typický, myslí si ďalší politológ

Podobný názor zdieľa aj politológ z Prešovskej univerzity Michal Cirner. "Ja si myslím, že chaotický štýl vládnutia je pre politiku premiéra Igora Matoviča charakteristický. Sám k tomu prispieva a zároveň je to súčasťou jeho imidžu, jeho poznávacím znamením. Na jednej strane je to výhoda, keďže ho politickí súperi nedokážu odhadnúť, jeho konanie je nepredvídateľné, prekvapivé a porušujúce zaužívané pravidlá či kreatívne v pozitívnom aj negatívnom zmysle," začal Cirner.

Podľa jeho slov dokáže Matovič ako neriadená strela narobiť politickej konkurencii značné problémy, preto aj dokázal vyhrať voľby. "Určite je lepšie byť akčnejší, kreatívnejší v tejto dobe, ktorá je výzvou a kedy sa očakávajú aj netradičné riešenia. Na druhej strane, strata akejsi istoty a stability rozhodovania a konania vládnych kruhov môže byť pre veľkú časť obyvateľstva fatálna, môžu sa upnúť k falošným mesiášom sľubujúcim rýchle riešenia a sľubovačom zavedenia poriadku, čo môžu byť aj extrémisti," uzavrel politológ Cirner.

Systém pokus omyl

K neprehľadnosti opatrení sa prikláňa aj ďalší politológ Radoslav Štefančík z Ekonomickej univerzity v Bratislave. "Zvonku to vyzerá, ako keby vláda nemala žiadny plán. Akoby robila rozhodnutia podľa stratégie pokus omyl. Ľudia by potrebovali vedieť, na čom sú. Ako ich vláda chráni, aký zmysel majú jednotlivé opatrenia, čo nás ešte vlastne čaká. Doteraz to však bolo skôr chaotické, než premyslené. Každému mu je jasné, že vláda to nemá ľahké, že zažíva bezprecedentnú situáciu, na ktorú sa nemožno pripraviť. Okrem vlády je však unavený a možno aj frustrovaný ľud. V tejto situácii by sa skutočne žiadalo rozhodné slovo dôveryhodného predsedu vlády," myslí si Štefančík.