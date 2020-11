PREDPOVEĎ na prvý decembrový týždeň: Snehové vločky, mrznutie aj nepríjemné mrholenie

BRATISLAVA - Tento týždeň bol z pohľadu počasia skutočne výnimočný. Okrem hrebeňov Tatier sme videli prvé pokrievky snehu už aj v nižších polohách našej krajiny. Na to, či sa môžeme dočkať ďalších snehových vločiek a mrznutia v prvom decembrovom týždni, sa pozrieme v tejto predpovedi.

Pondelok

Podľa Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ) sa k nám v chladnom vzduchu zo západu rozšíri výbežok vyššieho tlaku vzduchu. Cez deň bude polooblačno, ojedinele zväčšená oblačnosť. Teploty od -2 po 3 stupne Celzia. Počas noci primrzne až na -7 stupňov.

Utorok

Z východu začne na naše územie zasahovať okraj tlakovej výše a od juhozápadu k nám príde zas teplejší vzduch. Bude jasno až polojasno s teplotami od -2 až 3 stupňov. V noci bude mrznúť od -2 až do -7 stupňov.

Streda

Frontálne rozhranie by sa nad Českom, Rakúskom a Nemeckom malo rozpadnúť. Do našej oblasti začne zasahovať okraj tlakovej výše. Bude polojasno až oblačno, ojedinele sa očakávajú slabé zrážky. Cez deň bude od -1 až po 4 stupne, v noci primrzne na -1 až -7 stupňov, no miestami prituhne až na -13 stupňov.

Štvrtok

Dochádza k prehlbovaniu už tak veľkej tlakovej níže nad Talianskom, čím po jednej strane postúpi do juhu strednej Európy teplý front. Bude oblačno až zamračené, no spočiatku bude miestami aj polojasno. V nižších polohách sa očakáva aj dážď. Na západe sa môže vyskytnúť aj sneh, čo varuje aj pred možnou poľadovicou. Cez deň bude od 0 až do 5 stupňov. V noci bude -2 až -7, v údoliach až - 10 stupňov.

Piatok

Začne k nám prúdiť teplý vzduch s rozsiahlou tlakovou nížou z britských ostrovov. Bude oblačno, zamračené a na väčšine územia dážď a mrholenie, no na niektorých miestach aj sneženie. Poľadovica bude len ojedinelá. Denná teplota bude od 0 až 6 stupňov, v noci len mierne primrzne na najviac - 2 stupne.