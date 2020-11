Slovensko sa dočkalo snehovej nádielky: FOTO Matúš mal ráno rozprávkový výhľad

BRATISLAVA – Na samom konci jesene prišiel na Slovensko prvý závan zimy. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) zaznamenal počas víkendu prvú rozsiahlejšiu snehovú pokrývku, pričom sneh sa objavil i v nižších polohách. Do bieleho a mrazivého rána sa v pondelok zobudil čitateľ Matúš, podľa ktorého slov bolo o siedmej v obci Kurima cca päť stupňov pod nulou.

Víkend sa na mnohých miestach Slovenska niesol v pravej zimnej atmosfére. Do nedeľného rána podľa SHMÚ na severe a východe nasnežilo väčšinou do 5 cm, no napríklad automatická stanica Osadné zaevidovala takmer 8-centimetrovú vrstvu snehu.

Zdroj: FB/SHMÚ

Zdroj: FB/SHMÚ

Koniec inverzie

Tlaková níž okrem sneženia zapríčinila aj koniec inverzného počasia, keďže sa vo vyšších hladinách ochladilo. Podľa hydrometeorologického ústavu sme v nedeľu na horách miestami mohli vidieť hrubú vrstvu námrazy, to najmä na západe a v Banskobystrickom kraji. „Inde bolo veľa oblačnosti, a podmienky na pozorovanie tohto javu tak boli horšie,“ avizovali meteorológovia.

Niekoľko záberov z horských staníc SHMÚ Zdroj: FB/SHMÚ

Pondelňajšie ráno ako vystrihnuté zo zimnej rozprávky

Čitateľovi Matúšovi sa dnes ráno naskytol úchvatný pohľad na zasneženú prírodu. V obci Kurima, ktorá sa nachádza na severovýchode Slovenska, medzi Bardejovomv a Giraltovcami, sa podľa jeho slov o siedmej ráno ochladilo na -5 stupňov Celzia.

Mrazivé ráno v obci Kurima očami čitateľa Zdroj: Tip čitateľa/Matúš Š.

Predpoveď počasia na najbližšie dni

V pondelok sa k nám v chladnom vzduchu od západu rozširuje výbežok vyššieho tlaku vzduchu, v ktorom sa v našej oblasti osamostatní tlaková výš. Najvyššia denná teplota dosiahne -2 až 3 stupne, na juhozápade ojedinele teplejšie. V predpovedi na prvý decembrový týždeň približujeme, či sa opäť dočkáme ďalších snehových vločiek a mrznutia.