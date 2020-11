FOTO Mrazivá nehoda v Šaštíne, o život prišli František (†41) a Amálka (†21): Dojemné vyznania do neba

ŠAŠTÍN-STRÁŽE - Štvrtková nehoda, ku ktorej došlo v Šaštíne-Strážach, má dve obete. Po náraze do stromu zahynula na mieste 21-ročná Amálka. Boj o život neskôr prehral aj 41-ročný František. Vodič prežil, no je vo vážnom stave. Presné okolnosti a príčiny nehody naďalej vyšetruje polícia.

Obete boli spolujazdcami vo vozidle Seat Leon, za volantom sedel 28-ročný muž. K nehode došlo na ulici Štefánikovej. Podľa slov trnavskej policajnej hovorkyne Zlatice Antalovej vodič pravdepodobne prešiel z nezistených príčin do protismeru, kde s autom narazil do stromu. To malo fatálne následky.

Zdroj: Prezídium Hasičského a záchranného zboru

Či si šofér pred jazdou vypil zatiaľ nie je známe. Vzhľadom na to, že bol vo vážnom stave, nebolo možné u neho vykonať dychovú skúšku. S cieľom zistenia, či v čase nehody jazdil pod vplyvom alkoholu, mu mala byť odobratá krv.

Odkazy do neba

V aute smrti zahynula len 21-ročná Amálka. Jej rodina aj priatelia zostali po správe o tom, čo sa stalo, v poriadnom šoku, o čom svedčia mnohé reakcie na sociálnej sieti. "Prečo si to urobila a odišla tak veľmi skoro, keď si mala pred sebou celý život?" napísala jej zronená kamarátka. Plánované stretnutie s ňou už nestihla. "Odpusť mi, že som za tebou neprišla skorej, keď som mala možnosť byť s tebou pred dvoma mesiacmi," dodala smutne.

"Prečo strasť sa deje ľuďom, ktorých má obchádzať? Prečo bolesť spôsobená ľuďom nemá konca? Rád by som to vedel, milá Amálka a odpovedal ti dokonca. No teraz to už nie je možné, hore si ťa privolali, aj keď neviem prečo..." tieto verše venoval Amálke ďalší z jej blízkych.

O život prišiel aj 41-ročný František. "Stačí malá chvíľka a vyhasne ľudský život... odpočívaj v pokoji Franto," napísala jedna z tých, čo ho poznala."Bol si správny chlap so srdcom na správnom mieste," znel ďalší odkaz na sociálnej sieti. Čo presne sa udialo v osudnej chvíli preukáže až ďalšie vyšetrovanie.